La desbocada espiral de los precios de la energía está causando un "aluvión" de clientes de empresas eléctricas que quieren acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR), el mecanismo creado en 2008 para proteger a los pequeños consumidores de los cambios bruscos en el precio del gas. Así lo admitió ayer el presidente de Total Energies España, Javier Sáenz de Jubera, antes de la celebración de un coloquio con motivo del galardón al Empresario del Año que recibió de la asociación Asturmanager. Según el ejecutivo, a lo largo del año ha aumentado en 40.000 el número de clientes de Total acogidos a la TUR. "A principios de años teníamos 60.000 y hoy son 100.000, y la mayoría se han cambiado en los últimos meses", precisó.

Sáenz de Jubera admitió que "la situación es complicada" y que es "lógico" que muchos usuarios quieran mudarse del régimen de mercado libre a la tarifa regulada del gas. Ayer mismo, la Unión de Consumidores de Asturias señalaba que en las líneas de atención telefónica de varias empresas estaban "colapsadas" y que se estaban formando "colas" delante de las oficinas para reclamar el cambio de recibo. "Cuando surge una situación como esta, no es fácil dimensionar los servicios de atención al cliente. Hoy en día es posible cambiar automáticamente de tarifa en la web, pero entendemos que hay clientes no les resulta fácil, y estamos intentando reforzar dentro de lo posible nuestro ‘call center’", señaló el directivo.

Precisamente la escalada de precios fue uno de los puntos centrales del coloquio organizado por Asturmanager con motivo del premio. El director de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, recordó que los costes energéticos "se están multiplicando por tres o por cuatro" y que "no se puede echar la culpa a quien no la tiene, como son las compañías de gas", sino que "hay que tener en cuenta factores como el recorte de producción de petróleo de la OPEP, que está influyendo muchísimo". Asimismo, desde el punto de vista bancario, Junceda subrayó que "financiación hay toda la que se quiera; lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con los millones de metros cuadrados de empresas e instituciones que hay disponibles en Asturias". "Tenemos que ponernos a trabajar ya, porque si no, el año que viene los números no van a salir", alertó.

Ángela Santianes, vicepresidenta de FADE, advirtió de que "probablemente el encarecimiento de los suministros no se va a resolver en tres meses, y cabe esperar que el año que viene los costes estén todavía por encima de los niveles prepandemia". Con todo, Santianes aseguró que "las grandes crisis suelen servir como acicate para hacer mejor las cosas", y en este sentido "la pandemia y la guerra de Ucrania han acelerado todos los procesos de sostenibilidad". La presidenta de DuPont España, eso sí, hizo un llamamiento a "bajar los impuestos de las empresas, porque así bajan los costes y, por consiguiente, la inflación".

Ángel Rodríguez, director de Asturgar, señaló por su parte que "en el segundo semestre del año muchas empresas comenzaron a notar en sus cuentas de resultados los efectos del encarecimiento de las materias primas y la energía", con "tensiones de tesorería que están afectando a todos los sectores".

Sáenz de Jubera hizo énfasis en "la necesidad de agilizar la instalación de parques fotovoltaicos", para lo que llamó a "simplificar la burocracia". "Es posible que en 2030 todas las viviendas tengan placas solares y que el 20% de la energía doméstica sea gratis", aseguró.