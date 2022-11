Las cooperativas asturianas de transporte de mercancías por carretera, que aglutinan al 80% del sector en la región, no secundarán el paro patronal convocado con carácter indefinido a partir de la medianoche del domingo por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías.

Las cooperativas asturianas de camioneros, que mantuvieron una reunión de consultas para valorar el llamamiento al paro patronal decidieron por unanimidad no sumarse a la convocatoria y mantener la actividad. En marzo, una convocatoria similar –entonces apoyada, a diferencia de ahora, por algunas patronales– supuso la paralización de buena parte del sector y del tejido productivo asturianos durante 20 días.

La patronal asturiana Cesintra, que hace ocho meses apoyó la anterior convocatoria, reiteró ayer su rechazo a la protesta. Cesintra apeló a "la sensatez de los convocantes para que no sometan al sector ni a la economía en general a una tensión difícil de gestionar" y para que "desconvoquen el paro". La también asociación sectorial asturiana Uita, que en marzo respaldó asimismo la protesta, también se ha manifestado totalmente en contra en esta ocasión. Lo mismo ha hecho Asetra, la otra patronal de la comunidad, que en marzo se opuso, al igual que ahora, al conflicto.

El presidente nacional de la Plataforma, Manuel Hernández, reiteró ayer la convocatoria del paro tras un encuentro con el Ministerio de Transporte, que fuentes de este departamento calificaron de reunión técnica y explicativa, y no política ni negociadora, dado que el Gobierno sólo reconoce como interlocutor del sector al Comité Nacional del Transporte, que reúne a doce grandes patronales y de la que la Plataforma no forma parte porque no reúne la representatividad exigida. Hernández declaró a la salida del Ministerio que la protesta sólo se desconvocará si el Ministerio le hace llegar antes de la doce de la noche del domingo un documento escrito y firmado que recoja compromisos concretos y con plazos precisos, y que colmen las demandas del colectivo.

La Delegación del Gobierno en Asturias se reunió ayer con mandos de las fuerzas de seguridad y representantes de la patronal FADE y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Esta vez no habrá varios centros de coordinación (policía y Guardia Civil) como en marzo sino un mando único operativos con responsables de ambos cuerpos y personal de Delegación. En el paro de marzo se dio escolta a 6.738 vehículos.