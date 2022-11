Los sectores en los que FADE detecta 6.000 empleos vacantes tienen 14.000 parados

La oferta y la demanda de empleo en Asturias no casan. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, destacó el miércoles que en la región hay 6.000 empleos vacantes en sectores como las tecnologías de la información, el metal, el transporte, la hostelería y la construcción. Sin embargo, en esos cinco sectores hay inscritos en las oficinas de empleo de la región más de 14.000 parados que buscan activamente un puesto, según datos del Ministerio de Trabajo.

Calvo negó que el empleo sin cubrir sea "una cuestión de salarios" y apuntó como factores la baja formación y cualificación, y la falta de controles para evitar que los perceptores del salario social rechacen ofertas de trabajo.

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, puso ayer en duda las cifras de empleo sin cubrir que maneja la FADE y destacó que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la información que aportan las empresas cifraba en 1.514 las vacantes en Asturias. "Desde el sindicato nunca hemos negado que haya que adaptar debidamente la formación a las cambiantes necesidades del mercado laboral, pero eso es otro tema en el que también los empresarios pueden hacer mucho, más a través de la FP dual. Y lo que es prácticamente imposible es que alguien rechace un buen trabajo, bien remunerado, por cobrar una ayuda de emergencia que no te saca de la pobreza", aseguró José Manuel Zapico.

La presidenta de la FADE también rechazó el miércoles vincular "automáticamente" la subida salarial al IPC porque "generaría más inflación y pobreza", y afirmó que los sectores "son heterogéneos en función de la productividad". Esa afirmación ha generado rechazo en los sindicatos. "Vincular la subida de los salarios a la productividad es un viejo dogma de la derecha que no tiene sentido económico. La productividad depende de factores como la formación y la cualificación de los trabajadores y lo empresarios no invierten en ellos, y también depende de inversión en mejores sistemas productivos. No podemos pretender que una baja cualificación, unas nulas inversiones y una mala gestión la acaben pagando los trabajadores con sus salarios", apuntó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias.

Tanto UGT como CC OO alertaron ayer de que la no subida de salarios multiplica el riesgo de entrar en recesión. "Nos llevará a un trampa mortal", señaló Javier Fernández Lanero.