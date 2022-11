Los convocantes de la huelga del transporte insisten en que el paro será igual que en marzo

La pasada medianoche comenzó el paro indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte para protestar por la "inacción" del Gobierno ante los "incumplimientos" de las empresas respecto a los contratos de carga y descarga y los tiempos de espera, así como la subida de costes que, según la organización, hace que los camioneros "trabajen a pérdidas". El delegado de la Plataforma del Transporte en Asturias, Julio Zapico, insistía ayer, unas horas antes del inicio de la huelga, en que la movilización tendrá "el mismo éxito" que la del pasado mes de marzo, que duró 15 días y provocó graves problemas de desabastecimiento de diversos productos.

En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, Zapico también señaló que "muchos" camioneros asturianos que secundan el paro se habían desplazado ya a Madrid para participar en la manifestación que se inicia hoy a las 10.00 en Atocha y que supone el pistoletazo de salida del paro transportista. A la marcha, explicó, acudirán delegados de la organización procedentes de toda España.

No obstante, a última hora de ayer el portavoz de la Plataforma aún no se arriesgaba a ofrecer un número aproximado de profesionales asturianos que no se subirán al camión. Reconocía, eso sí, cierta "tensión" en las horas previas al comienzo de las protestas.

Hay una diferencia esencial en la huelga que arranca hoy con la de hace ocho meses. Entonces, la Plataforma del Transporte contó con el apoyo de algunas de las organizaciones mayoritarias (en Asturias apoyaron Cesintra y UITA, y se opuso Asetra), pero en este caso el llamamiento lo hace únicamente la Plataforma, una organización minoritaria en el sector. En Asturias hay 5.221 vehículos pesados y 2.506 ligeros, y el grueso de los profesionales están afiliados a Asetra, Cesintra y UITA.

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, señaló la semana pasada que actualmente "no se dan las circunstancias que había en marzo para un paro indefinido". "La ley de contratos de transporte entró en vigor en agosto y se está tramitando como proyecto de ley. Hay cosas que mejorar y se están debatiendo enmiendas. La mesa sigue abierta. Es una irresponsabilidad ir a un paro indefinido. Nosotros hemos pulsado el parecer del sector y no hemos visto disposición a secundarlo", aseguró el responsable de Cesintra.

Además, la Plataforma no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, el órgano que actúa como interlocutor de los transportistas con la Administración.

No obstante, la huelga que ahora empieza podría causar problemas en sectores como el consumo y la distribución comercial, dada la cercanía de la campaña del "Black Friday" –el próximo día 25– y de las fechas navideñas. Según Eduardo Irastorza, profesor de la OBS Business School y autor de un informe sobre el "Black Friday", "una huelga de transportes en este momento tendrá un impacto de 600 millones de euros diarios para la economía española". El experto ha señalado que este año se han adelantado descuentos y ofertas para hacer frente a la inflación y a la merma de poder adquisitivo de los consumidores.

Según la patronal asturiana FADE, el paro patronal de marzo supuso unas pérdidas de 300 millones de euros para la economía de la región.

El pasado martes, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, mantuvo una reunión con la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Consorcio de Transportes de Asturias y el SEPA para planificar el operativo de respuesta al paro.