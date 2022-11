Pinchazo en el arranque del paro transportista, con "total normalidad" del abastecimiento

Un portavoz de Central Lechera Asturiana aseguró que el paro transportista "no afectó nada" al suministro lácteo y que la empresa trabajó "con normalidad". El mismo diagnóstico ofreció una cadena de supermercados con amplia presencia en la región: "La jornada se desarrolló con total normalidad, con el servicio habitual a todas nuestras tiendas. Al igual que en marzo, estamos preparados para afrontar cualquier problema que pudiera surgir para garantizar el suministro de mercancía a nuestros supermercados".

Desde ArcelorMittal señalaron que la incidencia fue "muy baja tanto en el suministro de materias primas como en la salida de productos". Si bien la siderúrgica depende más del transporte ferroviario que por carretera, en el paro de hace ocho meses tuvo dificultades con las expediciones de alambrón debido a una menor capacidad de almacenamiento. Esta vez, de momento, no está siendo así.

En la misma línea, desde Delegación del Gobierno informaron de que "no se percibió un seguimiento significativo del paro" y que las Fuerzas de Seguridad tuvieron que poner en marcha ocho convoyes de protección para escoltar a 40 camiones.

Julio Zapico, delegado en Asturias de la Plataforma del Transporte, aseguró sin embargo que "el 80% de los autónomos y pymes han parado", y que en el conjunto de la región "está circulando muy poco camión". También afirmó que los paros se produjeron "sin incidentes" y "pacíficamente". La Plataforma ha solicitado permiso a las autoridades regionales y locales para poder realizar marchas reivindicativas a lo largo de las próximas dos semanas, pero de momento no se ha convocado ninguna.

El viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio del Principado, Jorge García, remarcó la "clara normalidad" en el funcionamiento del transporte de mercancías en la región. García hizo estas declaraciones después de una reunión con el presidente de la patronal Asetra y de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, quien se manifestó en los mismos términos, destacando la "absoluta normalidad" del sector. Además, De la Roza tildó de "sinsentido" la convocatoria de la Plataforma, ya que, a su juicio, las negociaciones de los últimos meses entre el sector y el Gobierno "mejoran absolutamente" las condiciones de los trabajadores. "Vamos a ver si esta gente es capaz de recapacitar, pero mientras tanto exigimos que a quienes queremos trabajar se nos deje hacerlo en condiciones de seguridad", reclamó De la Roza, para evitar "incidencias gravísimas" como las de marzo. En aquella ocasión, la patronal que preside, Asetra, también se opuso al paro patronal.

Las otras dos grandes asociaciones del sector en Asturias, Cesintra y UITA, sí habían respaldado a la Plataforma del Transporte en la movilización de marzo, pero no ha sido así en esta ocasión. Por lo tanto, la protesta actual ha nacido con menos fuerza. Según datos a cierre de 2021, en Asturias hay 5.221 vehículos pesados y 2.506 ligeros, y el grueso de los profesionales están afiliados a Asetra, Cesintra y UITA.

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, había señalado que actualmente "no se dan las circunstancias que había en marzo para un paro indefinido". "La ley de contratos de transporte entró en vigor en agosto y se está tramitando como proyecto de ley. Hay cosas que mejorar y se están debatiendo enmiendas. La mesa sigue abierta. Es una irresponsabilidad ir a un paro indefinido. Nosotros hemos pulsado el parecer del sector y no hemos visto disposición a secundarlo", subrayó García.

Según FADE, el paro patronal de marzo supuso unas pérdidas de 300 millones de euros para Asturias. El de ahora coincide con la campaña del "Black Friday" y la cercanía de las fechas navideñas.

Plataforma protesta en Madrid y amenaza con "unas Navidades oscuras si no se cumple la ley"





Tres horas después de salir de la Estación de Atocha de Madrid, varios centenares de transportistas alcanzaron ayer la plaza de San Juan de la Cruz, donde se encuentra el Ministerio de Transportes. "Si la ley no funciona, señora ministra, se avecinan unas Navidades muy oscuras", amenazó a través de un megáfono Manuel Hernández, presidente de la Plataforma del Transporte, convocante de los paros. "Dicen que los transportistas no están secundando el paro. Señora ministra, no dé lugar a que el transporte se despierte, porque es como un león y después nadie lo podrá parar", añadió.

"La ley no se está cumpliendo. Están bajando los precios con bastantes represalias para la gente que cumple. Vamos a ver si la ministra de pone a trabajar", explicó el secretario general de la Plataforma, Rafael Alamillo. La principal reivindicación de los organizadores del paro es que el Gobierno aplique medidas para evitar trabajar a pérdidas. En concreto, reclaman más inspecciones al Ministerio de Transportes para certificar que las grandes empresas cumplen con la normativa. Según Alamillo, "no hay inspectores suficientes para inspeccionar a las empresas y verificar que bajen los precios".

En la marcha abundaron los testimonios de profesionales del sector. Por ejemplo, Ana María de Miguel y Carlos Bravo, un matrimonio madrileño con un camión cada uno que transporta contenedores marítimos con todo tipo de carga. Se quejan de los bajos precios que les pagan al contratar sus servicios. "El Estado hace un cálculo de lo que vale mi camión en un kilómetro. Dice que cuesta 1,60 cargado y 1,30 en vacío, pero me pagan 0,98 euros, más el diferencial del precio del gasoil, que llevaría a un total de aproximadamente 1,15 euros. El cliente final sí paga a 1,60 el kilómetro, pero yo recibo 1,15" explica Bravo. "La ley dice que como mínimo debo cobrar 1,60, pero no se cumple porque no hay inspecciones. Me dicen que denuncie, pero si lo hago me voy a la calle", agrega el matrimonio.