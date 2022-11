El corredor mediterráneo en la Comunidad Valenciana pasa del 40% de indefinición a la planificación completa en cuatro años

El 40% del corredor mediterráneo no estaba planificado para el futuro en 2018. En 2022 el 100% está planificado con algún grado de previsión. Tenemos un plan y las cosas están pasando. Hace cuatro años no había un plan. Ahora ya lo hay y las cosas están ocurriendo", aseguraba ayer Josep Vicent Boira, el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo. La oficina que dirige Boira intenta contrarrestar con datos las quejas del empresariado y el movimiento #Quierocorredor que reivindica desde 2016 la ejecución del eje ferroviario mediterráneo desde la frontera francesa hasta Algeciras. Un movimiento reivindicativo que se reunirá mañana en Barcelona para volver a exigir la ejecución completa de la ejecución del trazado ferroviario litoral, prioritario para la Unión Europea desde 2011.

Boira, una de las voces históricas más autorizadas en la reivindicación del corredor cuando ninguna institución pública atendía a razones, reivindica ahora que los empresarios "hagan la foto dinámica del corredor porque no basta la foto estática, que no revela tendencias ni orientaciones. En la foto estática se ven muchos de los problemas que se arrastran porque venimos de una España radial y de etapas que no avanzaban. Pero la imagen dinámica del corredor mediterráneo es la que he querido ofrecer. Los avances desde 2018 hasta la actualidad. No me siento corresponsable de la situación anterior a 2018 y quien lo fuera es quien debe hacer este análisis", defendió en un encuentro informativo.