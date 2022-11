El paro de camioneros, con baja incidencia, se cancela un día después de iniciarse

Pensaban que iban a tener la misma repercusión que en marzo, pero no ha sido así. Al día siguiente de haberlo iniciado, la Plataforma en Defensa del Transporte canceló ayer el paro indefinido en protesta por la regulación de cargas y descargas de los camioneros, que apenas ha tenido incidencia. "Ha habido demasiadas presiones políticas, policiales, mediáticas y del propio Comité Nacional del Transporte. Así que, para evitar males mayores y que la situación derivase en un conflicto, se ha decidido anular el paro", explicó Julio Zapico, delegado de la Plataforma en Asturias.

Su única autocrítica es que "aunque sabíamos que iba a haber presiones, no imaginábamos que iban a ser tan fuertes". El plan de la Plataforma es "dejar pasar un poco de tiempo para ver cómo evoluciona el comportamiento de las administraciones públicas".

En un comunicado, la dirección nacional de la asociación denunció "una campaña sin descanso de acoso y derribo para intentar desacreditar intencionadamente todo lo posible e imposible las movilizaciones". En concreto, la Plataforma señaló que "miles" de camioneros recibieron "desproporcionadas amenazadas" de cargadores para no secundar el paro, así como "una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades", de modo que "no se ha respetado el derecho a paro y su correspondiente información, como ampara la Ley".

En la jornada del lunes, los sectores más expuestos a la movilización en Asturias (como la industria o la alimentación) aseguraron que había habido "total normalidad" en los repartos de suministros, si bien la Plataforma afirmaba que "el 80% de los autónomas y las pymes del transporte" habían dejado de trabajar. La tónica fue la misma en la mañana de ayer, con una actividad normalizada en las carreteras y en la entrada y salida de los polígonos y las empresas. Fue así tanto en Asturias como en el resto de España. A mediodía, la Plataforma anunció la desconvocatoria.

Desde Delegación del Gobierno informaron de que los incidentes se limitaron al despliegue de doce escoltas policiales para un total de 44 vehículos. Asimismo, hubo 15 personas identificadas y dos denunciadas por las autoridades desde el comienzo de la movilización. La delegada del Gobierno, Delia Losa, remarcó ayer en Langreo que el paro "no ha tenido efecto, algo lógico porque ni las grandes plataformas de transporte la han apoyado". "El Gobierno puso en marcha todos los compromisos que había asumido cuando el anterior paro de marzo; están todos en funcionamiento. Ha destinado 900 millones de euros en ayudas a los transportistas, se aprobó un Real Decreto donde se prohibía el trabajo a pérdidas y se prohibía que los transportistas tuvieran que descargar y cargar y se limitaba los tiempos de espera en una hora", explicó Losa, que insistió en que "el paro no tenía mucho fundamento y la prueba es que ha fracasado en un solo día".

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, señaló que el sector agroalimentario "no se ha visto afectado" por la movilización. "Conozco muy bien el trabajo que hemos desarrollado con la administración del Estado para tener una Ley de Cadena Alimentaria, para asegurar que en los eslabones de la cadena de un sector se garantice que el primer eslabón no tenga que sufrir el trabajo a pérdidas. Ese el modelo que se ha defendido para implantar en el sector del transporte y el Ministerio está dando los pasos para desarrollarlo", aseguró el consejero. En su opinión, ese compromiso "se está cumpliendo, y no había razones para la huelga, que en este momento puede hacer mucho daño al sector agroalimentario".

Julio Zapico advirtió de que los problemas del sector no han terminado y que lo peor está por llegar. "Hay una enorme competencia entre cargadores y los precios seguirán a la baja, mientras los costes continúan altos. La actividad está en niveles bajos, y eso que estamos cerca de Navidad. En enero, febrero o marzo es muy probable que el sector colapse, porque la actividad será aún más escasa, pero todo apunta a que los costes sigan al alza", explicó el delegado de la Plataforma en Asturias. También apuntó a la "incertidumbre" sobre la subvención gubernamental de los 20 céntimos de la gasolina, que caduca a final de año.