El Principado asegura que Amazon abrirá en Siero en cuanto su situación "se normalice"

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, aseguró ayer que Amazon abrirá su centro logístico en el polígono de Bobes (Siero) "en cuanto la situación se normalice". El gigante comercial, que ha comenzado a tramitar los 10.000 despidos de su plantilla global por la "incertidumbre económica", ha paralizado la construcción de las naves que tenía diseñadas para Reus (Tarragona), Girona, Vitoria y Sevilla.

No obstante, Fernández llamó a la calma y a la confianza en que Amazon abra en Asturias el año que viene: "A día de hoy podemos esperar tranquilos, porque no hay noticias en contra de que Amazon abrirá el centro de Siero en cuanto la situación se normalice, y este será uno de los proyectos tractores no sólo de Bobes sino de Asturias".

El responsable de Industria afirmó que el desembarco de la compañía de Jeff Bezos "va a traer inversión, empleo y autoestima, y esto último es quizás lo más importante para la región". Según Fernández, "es cierto que ha habido una coyuntura muy favorable para Amazon que ha variado tras pasar la pandemia, pero podemos esperar tranquilos". Fernández añadió que en los próximos años se podrán movilizar "más de 18.000 millones de euros" en Asturias entre inversiones públicas y privadas.

Con todo, la actividad de Amazon en España continúa. Su plataforma en la nube, Amazon Web Services, ya está operativa en Aragón. La filial tecnológica anunció el miércoles desde Seattle el lanzamiento de su octava región de infraestructura para el almacenamiento de datos en Europa, que se compone de tres centros ubicados en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Las instalaciones funcionaban ya en pruebas desde hacía varias semanas, pero ahora ya prestan oficialmente sus servicios "cloud" a los clientes de la multinacional.

El estreno de estas instalaciones, en cuya construcción se han invertido 527 millones de euros, fue sin grandes alharacas. La compañía celebró un acto interno de inauguración en el que participaron empleados y directivos en España, pero sin la presencia de medios de comunicación ni autoridades políticas.