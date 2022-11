Tres de cada diez salarios y pensiones en Asturias no llegan a los 1.000 euros mensuales

Tres de cada diez asalariados (incluidos los trabajadores en ERTE) y pensionistas de Asturias cobran menos de mil euros al mes, según los datos a cierre de 2021 difundidos esta semana por la Agencia Tributaria. En concreto, se trata de 167.316 personas, lo que supone el 28% de los 596.853 asturianos que perciben una renta, con la excepción de los parados. De esos 167.316 ciudadanos que no llegan a mil euros, el 60% son pensionistas.

Se trata de una proporción ligeramente inferior a la del conjunto de España, donde cuatro de cada diez ciudadanos no llegan a mileuristas. La brecha se debe en parte a que Asturias tradicionalmente muestra un nivel de rentas superior a la media debido a las pensiones de la industria y la minería, por lo general más elevadas que las del régimen común. Así, por ejemplo, el sueldo medio en Asturias el año pasado fue de 22.286 euros, frente a los 21.519 del conjunto del país. Y la pensión media regional se cifró en 19.068 euros, un 17% más que la media española, de 16.236.

No obstante, son muchos los asturianos que tienen que vivir con menos de mil euros mensuales. La mayor parte, un total de 81.824 ciudadanos, perciben entre 9.000 y 12.000 euros brutos anuales. Y de éstos, la inmensa mayoría, 65.814, son pensionistas. A continuación figuran los asalariados (12.893) y los regulados por un ERTE (3.117). Cabe recordar que los datos corresponden a 2021, cuando muchos de los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados en el primer año de pandemia ya habían finalizado.

En el tramo de 6.000 a 9.000 euros anuales, de nuevo los pensionistas son el grupo mayoritario, con 16.400 perceptores, dando paso a 11.656 asalariados y 2.134 trabajadores en ERTE. En el escalón que comprende los 3.000 y 6.000 euros hay un reparto más paritario entre beneficiarios de una pensión (12.381) y de un sueldo (12.133), con una minoría de 881 ERTEs. No sucede así en la franja más baja de la tabla, la que incluye a los que ganan menos de 3.000 euros: son 22.654 asalariados, 6.902 pensionistas y 351 trabajadores en ERTE.

Es decir, si se analizan únicamente los 59.336 asturianos con un sueldo (excluyendo los que están en ERTE), el 38%, prácticamente cuatro de cada diez, cobraba menos de 3.000 euros al año; 250 euros al mes. Un dato que guarda coherencia con recientes estimaciones del Consejo de la Juventud, que indica que tres de cada diez jóvenes de la región (entre 16 y 29 años) trabajan a tiempo parcial.

Pero también los hay en esa modalidad que no son tan jóvenes. Es el caso de Javier (nombre con el que pide que se identifique aunque no es el suyo), asturiano de 40 años que, después de trabajar ocho meses en una delegación de Correos de Cataluña, acaba de regresar a la región y sólo ha tenido la opción de hacerlo con una jornada reducida. "Hay una tendencia al alza de contratación a tiempo parcial en la mensajería pública", asegura Javier. Su intención era mantener la jornada completa que tenía en Cataluña, "pero hay muchísimas solicitudes, y si quería volver no me quedaba más remedio que hacerlo a media jornada", explica. Licenciado en Empresariales, Javier acaba de empezar a trabajar en la oficina de Correos de un pueblo de las comarcas mineras, y su salario ronda los 700 euros al mes.