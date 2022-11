Bernardos: "Asturias es como Reino Unido, vive de sus recuerdos como potencia"

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, destacó ayer en Oviedo la "magnífica oportunidad" que tiene Asturias con la llegada de los fondos europeos. "La región debe preguntarse si quiere dejar de ser una sociedad rentista, porque lleva 40 años sin hacer nada y el turismo no va a ser el sector económico que sustituya a la industria", advirtió el profesor, que se mostró muy crítico con el estado económico y político de la comunidad: "Si hubiera que comparar a Asturias con un país, sería con el Reino Unido. Porque, así como el Reino Unido sigue viviendo de sus recuerdos de cuando eran el Imperio, Asturias sigue viviendo de los suyos cuando era una potencia industrial", ilustró Bernardos. En su opinión, "Reino Unido se está suicidando, pero Asturias no; Asturias simplemente está esperando a que llegue su día".

El economista catalán fue uno de los ponentes de la mesa redonda "Asturias ante los retos económicos", junto al gijonés Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias. El encuentro fue moderado por Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta.

De la Fuente aseguró que "las empresas de Asturias no tienen que esperar a que la administración pública les dé ayudas para resolver su situación", sino que "cada uno tiene que hacer bien lo que sabe hacer: la administración, garantizar unos buenos servicios públicos, y los empresarios, su trabajo".

La fiscalidad fue uno de los temas de debate. Abel Fernández subrayó que "los impuestos se utilizan demasiado como arma política arrojadiza, y en realidad tributos como el de Patrimonio no tienen tanta importancia en el esquema general de la economía asturiana". A su juicio, lo que tiene que hacer Asturias es "diseñar proyectos de futuro, saber qué queremos ser, porque la respiración asistida con la que vivimos no puede ser la solución". "En la década de los 70, Asturias aportaba el 7% del PIB nacional, y ahora no llegamos al 2%. Tenemos una productividad bajísima, mientras la pensión media es un 20% superior a la nacional. Nos sobra autocomplacencia y nos falta autocrítica", lamentó el decano de los economistas asturianos.

De la Fuente coincidió en que "el margen de las comunidades autónomas para la fiscalidad es pequeño" y que, "si bien Asturias tiene tipos confiscatorios, yo tampoco me empecinaría con ese tema". El responsable de Fedea afirmó que "el problema no es tanto la bajada o subida de un impuesto u otro, eso es sólo un arma dentro de muchas". Lo importante para De la Fuente es "ofrecer un proyecto completo" para que la región sea competitiva.

Además, el gijonés recordó que "el problema más importante, que es el de la sostenibilidad del Estado de bienestar, es un problema de España, no regional". "Tenemos un problema enorme con las pensiones que va a ir a peor. El gasto en prestaciones va aumentar en 20.000 millones de euros este año, más de lo que va a crecer el PIB, por lo que se comerá toda la riqueza generada. Hay que pensar más en términos nacionales que locales", exhortó.