"Hay que explorar todas las armas para que el ganadero pueda vivir de su trabajo"

Francisco Rodríguez (Trascastro, Cangas de Narcea, 1937), fundador y presidente del comité superior consultivo de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas-Reny Picot), acaba de ser distinguido con el premio de FADE a la trayectoria empresarial en su primera edición. Creador de la primera multinacional láctea de capital español, Rodríguez aboga por introducir incentivos que estimulen la producción láctea española para corregir su déficit y medidas que permitan a lo ganaderos una renta suficiente para vivir de su trabajo. Plantea que si el mercado no lo soluciona, debe hacerlo la política.

–¿Cómo está afectando la inflación y el coste energético a la industria láctea ?

–Está afectando a toda la economía en general. El proceso inflacionario está planteando muchos problemas para poder repercutir los costes en los precios finales, y esto es más acusado cuando se trata de productos de primera necesidad como la leche y los derivados lácteos.

–¿Pueden las compañías seguir absorbiendo esos sobrecostes o parte de ellos contra sus márgenes?

–Vamos siendo capaces, pero no es fácil. El horizonte está complicado. Las empresas no tienen capacidad para prolongar esta situación y cualquier movimiento que se haga con productos de primera necesidad tiene mucha repercusión.

–¿Temen que se inhiba el consumo si se trasladan los costes al cliente final?

–Los productos lácteos, incluida la leche, tienen sustitutos. Si los precios suben mucho, puede desplazarse la demanda a otras alternativas. El horizonte no es transparente. Tendremos que luchar con mucho temple y constancia.

–Ideas, como la de crear una cesta básica con un precio garantizado, parecen ya abandonadas. ¿Tenían alguna posibilidad?

–Son ocurrencias. Y son fáciles de plantear si no entrañan compromisos.

–Los ganaderos se consideran el eslabón más débil de la cadena. ¿Les asiste la razón?

–Los ganaderos han estado durante demasiado tiempo (los últimos tres o cuatro años) con precios invariables cuando los costes ya venían creciendo desde antes. Las rentas agrarias de la Cornisa Cantábrica no salieron bien libradas de la integración en la Unión Europea. Y esto no se ha resuelto. Cada vez más ganaderos abandonan. Y esto es un mal presagio. La industria ha reaccionado subiendo los precios al ganadero.

–Según Sadei, el precio de la leche al productor ha subido el 40,8% en el último año en Asturias.

–Es una subida importante. Pero hay que esperar a ver qué dice el consumidor cuando se le repercute. El ganadero tiene razón. Su renta tiene que permitirle vivir dignamente. Y más cuando se trata de un trabajo muy arduo. Y si esto no lo hace el mercado, debe hacerlo la política. Habría que pensar en aplicar derechos liberadores intracomunitarios.

–¿En qué consisten?

–Es un arbitrio que funciona y funcionó en EE UU, pero, como cualquier sistema de protección, no tiene buena prensa. Pero hay que explorar todas las armas para que el ganadero pueda vivir de su actividad. En EE UU un estado puede proteger su producción con un arbitrio.

–¿Opera como un arancel?

–No llega a ser lo mismo, pero puede ser eficaz. En la UE puede haber estados que no estén de acuerdo con ello porque desean proteger su situación privilegiada desde que entramos en la UE.

–¿Sigue siendo elevadas las importaciones lácteas en España?

–No es verdad que en España no falta leche, como se dice. Si no falta leche es porque está la frontera abierta. La producción española es el 25 o 30% inferior al consumo. Durante casi 40 años nos impusieron cuotas lácteas que limitaron nuestra producción. Nos ataron una mano a la espalda. Y tras tantos años es difícil recuperar volúmenes y el mercado internacional. Si se impusieron las cuotas durante mucho tiempo, eso hay que corregirlo con incentivos para estimular el sector. El mejor estímulo sería el precio, pero subir los precios con la frontera abierta puede causar una desgracia. Para algunas regiones españolas, Francia está más cerca que otras regiones españolas. Francia tiene una producción muy superior a su consumo y una posición privilegiada. Algún día habrá que plantear esto sobre la mesa.

–Ilas fue pionera como primera multinacional láctea española. Fueron visionarios. ¿Les va mejor por ello?

–Nos iría mejor si tuviéramos más producción. Optamos por salir fuera, pero la internacionalización lleva tiempo.

–¿Les va bien en los países donde también fabrican: Francia, México, EE UU y Polonia?

–En líneas generales, si. Pero para hacer algo de largo recorrido hay que tener tiempo. Otros países empezaron mucho antes.

–FADE le ha galardonado por su trayectoria y también por su apuesta por la fábrica de Anleo, en Navia. ¿Seguirán apostando por la planta?

–Anleo tiene toda la importancia para nosotros. Es la fábrica más importante en volumen y es la escuela profesional del grupo, donde formamos a gente y es la cantera de directivos. La intención es seguir invirtiendo en Anleo.

–¿Renovarán la planta de cogeneración de Anleo?

–Este es otro problema porque nadie sabe qué camino y por qué tecnología optar. La cogeneración está hiperregulada y no sabemos si se va a mantener el impuesto al CO2. No creo que la UE pueda desafiar al resto del mundo en el ámbito de la energía. La UE no tiene energía tradicional y pasar a las renovables requiere esfuerzo y bastante tiempo, y debe hacerse sin saltos mortales de un día para otro. La cogeneración tenía sentido cuando tenía resultado positivo, pero ahora no llega a compensar el precio del CO2.