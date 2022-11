El PERTE de la descarbonización contará con 2.900 millones de euros

El PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación) de la descarbonización dispondrá de 1.200 millones en subvenciones y otros 1.700 millones en préstamos, lo que arrojará un total de 2.900 millones, desveló ayer en el Congreso el director general de Industria y Pyme del Ministerio, Galo Gutiérrez Monzonís, quien participó en un acto organizado por la patronal de la industria electrointensiva (AEGE). Gutiérrez sostuvo que el PERTE, con el que se trata de acompañar a la industria que precisa acometer "elevadas inversiones con alto riesgo tecnológico" para descarbonizarse, se desarrollará entre 2023 y 2026 y que se cuenta con "la adenda de los fondos europeos" de Recuperación.

El presidente de la patronal siderúrgica (Unesid), Andrés Barceló, reclamó "ambición" pero también "realismo", y juzgó que los plazos con los que el Gobierno pretende que se desarrolle el PERTE no son factibles: "Reto a que me digan qué inversiones se pueden hacer en tres años (2023-2026), aun sin contar con los plazos para permisos y autorizaciones, teniendo en cuenta que precisarán que se haga una ingeniería básica y otra de detalle".

Raúl Blanco, secretario general de Industria y Pymes, dijo recientemente en Oviedo que el PERTE será aprobado antes de fin de año y que dará amparo al plan de descarbonización de ArcelorMittal en Asturias, que prevé una inversión de 1.000 millones, y para el que el Gobierno ha comprometido ayudas públicas (pendientes de autorización por la Comisión Europea) por 500 millones.

Gutiérrez Monzonís anunció a su vez que el Gobierno, entre otras iniciativas, "está trabajando en el texto del anteproyecto" de la Ley de Industria con la intención de llevarlo "lo antes posible" al Consejo de Ministros y que se pueda promulgar en 2023 para sustituir a la norma actual, que data de 1992.

El presidente de la industria electrointensiva agrupada en AEGE, José Antonio Jainaga, reclamó la necesidad de "reindustrializar España" y de acometer "un modelo y una política industrial a medio plazo", así como la "urgencia de que la UE haga un reforma del mercado eléctrico" europeo para "lograr precios competitivos y predecibles".

En representación del sector siderúrgico, Andrés Barceló, sostuvo que el proceso de descarbonización de la industria del acero es "imparable" y que supondrá "un auténtico proceso de reconversión y una revolución industrial impulsados por la administraciones públicas" ,y afeó a la Unión Europea por las prisas: "Estamos en un mercado persa entre la Comisión y el Parlamento Europeo. No pasaría nada por reducir el 55% o 60% del CO2 en 2032 en vez de 2030", alegó. Barcelona advirtió no obstante que ese esfuerzo "no servirá de nada si no se dispone de energía renovable" suficiente. "Hoy", sostuvo, "el hidrógeno verde tiene un precio disuasorio".

AEGE confirmó que la subasta de energía renovable (fotovoltaica y eólica) que promoverá con carácter pionero para dotar a la industria electrointensiva de contratos de suministro a largo plazo (doce años) a precios estables se llevará a cabo previsiblemente a fines del próximo trimestre.