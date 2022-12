Las ayudas para instalar paneles solares llevan seis meses de retraso en Asturias

Los fondos europeos para la transición energética, tan reivindicados por los gobiernos central y autonómico como palancas económica y arietes en la lucha contra el cambio climático, no están siendo tramitados con la agilidad deseable. Al menos una parte de ellos. Es el caso de una partida de 7 millones de euros destinada a la instalación de paneles de energía solar en edificios residenciales y de las Administraciones públicas de Asturias. Se trata de fondos aprobados por la Comisión Europea y canalizados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, pero cuya gestión y adjudicación corresponde a la Consejería de Industria del Ejecutivo asturiano. El plazo para optar a las ayudas se abrió hace casi un año, el pasado 1 de enero, asegurando un máximo de resolución de seis meses desde la presentación de la solicitud. No obstante, diversas empresas regionales del sector fotovoltaico que enviaron sus formularios nada más abrirse el plazo no han obtenido aún ninguna respuesta.

El Ministerio de Transición Ecológica inyectó 660 millones a las autonomías para instalaciones de energía renovable El origen de esta partida está en un decreto gubernamental aprobado en junio de 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que a su vez se enmarca en la iniciativa Next Generation de la Unión Europea para revitalizar la economía del Viejo Continente tras la pandemia de covid-19. Dicho decreto habilita ayudas directas a las comunidades autónomas para incentivar el autoconsumo y almacenamiento de energía renovable, tanto fotovoltaica como éolica. La cuantía total inicial asciende a 660 millones, pero éstos podrían duplicarse (hasta los 1.320 millones) a medida que las comunidades vayan ejecutando los proyectos. Dentro de ese paquete, 7 millones de euros se destinan a la instalación de placas solares en edificios residenciales y públicos de Asturias. El período para la presentación de solicitudes de ayudas comenzó hace casi un año, el 1 de enero de 2022, con un «plazo máximo para resolver y notificar la resolución de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud», señala el texto de la convocatoria. A la misma no solo pueden presentarse empresas, sino personas físicas o jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, ayuntamientos, comunidades de propietarios o comunidades ciudadanas de energía. No obstante, distintas fuentes del sector fotovoltaico aseguran que ninguna de las compañías que enviaron la solicitud a principios de año han recibido respuesta de la Administración. «Registramos todos los formularios nada más salió la convocatoria, literalmente en el primer minuto, y aún no sabemos nada, ninguna respuesta en ningún sentido», señalan desde una compañía de instalación de placas solares con fuerte implantación en la región. Asimismo, las fuentes temen que «el retraso en la adjudicación de esta primera partida de 7 millones de euros impida que los fondos se puedan ampliar al doble (14 millones), que es lo que contempla el decreto del Gobierno». El organismo competente en la resolución de estas partidas es el Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que depende de la Consejería de Industria. Activación de placas No es el único atasco administrativo que se está produciendo en Asturias con la instalación de paneles solares. Así, el proceso desde que los paneles se colocan en los tejados hasta que el sistema está conectado a la red eléctrica se está demorando varios meses, en algunos casos incluso hasta un año. Esto está sucediendo especialmente en Oviedo, el municipio con más proyectos. El Ayuntamiento ovetense los bonifica al 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante cinco años.