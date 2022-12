La nueva reforma del sistema de pensiones establece que la Seguridad Social implementará nuevas ayudas de cara al 2023. A partir del próximo mes de marzo, aquellos trabajadores jubilados que cumplan una serie de requisitos optarán a un complemento de cantidad variable en su pensión.

Este 'plus' se aplicará de forma automática, por lo que las personas beneficiadas no deberán llevar a cabo ningún trámite de solicitud previo para poder obtener esta nueva prestación.

El nuevo complemento que Seguridad Social añadirá a las pensiones actuales estará dirigido a todas aquellas personas que hayan tenido que solicitar la jubilación anticipada a lo largo de los últimos 20 años, cuya prestación sería inferior a la actual. La cantidad exacta del 'plus', de entre 4,5 y 82 euros, se determinará “por la diferencia entre la pensión reconocida y la cuantía que hubiera recibido en el caso de aplicar los nuevos coeficientes reductores”, tal como indica el diario La Información.

Para obtener esta ayuda, por un lado, será necesario haber cumplido 66 años y 4 meses. Además, también será indispensable haber cotizado un total de 37 años y 9 meses o menos para optar a este 'plus'. Cabe destacar que en caso de superar esta cantidad de años cotizados, la persona solicitante podrá ser mayor de 65 años. Asimismo, la persona interesada tuvo que prejubilarse entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. Por último, en aquellos casos que la pensión no supere los 900 euros mensuales, este complemento podrá cobrarse con 40 años de cotización.A partir del próximo mes de marzo, este nuevo 'plus' se comenzará a aplicar de forma totalmente automática a todos aquellos pensionistas que cumplan los requisitos anteriormente mencionados. Así pues, no será necesario llevar a cabo ningún trámite de solicitud previo al ingreso de esta prestación.