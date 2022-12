"La planta regasificadora de El Musel aumentará nuestra actividad de remolques"

Teresa Fernández Marmiesse (Gijón, 1963) forma parte de la cuarta generación de la familia fundadora del Grupo Junquera, principalmente dedicado a actividades portuarias y marítimas. Fernández, directora financiera del Grupo, recibe hoy en Oviedo el premio a la Mujer Empresaria por parte de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), que celebra la segunda edición de sus galardones. El premio a la Mujer Directiva ha recaído en Carmen Alsina, directora de comunicación de CEOE; el premio Socia FEDA, en Susana García Rama, de Construcciones García Rama; el premio Entidad Empresa Igualitaria, en Total Energies; y la Mención Especial será para Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

–¿Qué supone para usted este premio?

–Es un reconocimiento a muchos años de trabajo, en especial al esfuerzo de estos últimos años en primera fila después del fallecimiento de nuestro padre [Claudio Fernández Junquera, desaparecido en 2016]. En esta etapa he procurado dar un poco más de visibilidad a nuestra empresa y apoyar la innovación y diversificación que está impulsando principalmente la quinta generación de la familia, a la que pertenece mi hijo Pablo. He de decir que también lo he recibido con bastante sorpresa.

–Precisamente Guppy, la empresa de coches eléctricos compartidos que el Grupo creó en 2019, recibió hace dos semanas otro galardón, el de la Asociación de Organismos de Control.

– Sí, ese proyecto está encabezado por mi sobrina Sara y por mi hijo Pablo. Esta quinta generación de la familia tenía inquietud por desarrollar un negocio nuevo que no tuviera nada que ver con nuestra actividad tradicional y que apoyara la sostenibilidad medioambiental. Querían reorientar parte de nuestras ganancias a un sector que ahora mismo es más sostenible, ya que la sostenibilidad del transporte marítimo está algo atrasada. En ésta también estamos trabajando, por supuesto. Es algo absolutamente necesario, y todo lo que estamos aprendiendo con Guppy de digitalización lo estamos trasladando al negocio tradicional.

–¿Cómo les está afectando la subida de precios de energía y materias primas?

–Principalmente en el aumento del coste del combustible. No obstante, también es verdad que nos está beneficiando la subida de los fletes que se viene produciendo desde hace un par de años. Este encarecimiento, con todo, ya está empezando a estabilizarse.

–¿En qué medida les beneficiará la puesta en marcha de la planta regasificadora de El Musel, prevista para enero?

– Se notará especialmente en la actividad de Remolques Gijoneses, nuestra división de remolques portuarios. Por la información que sabemos, de momento parece que la de El Musel será una planta de almacenamiento, no de regasificación. Es decir, habrá un aumento de tráfico en el puerto, con más entrada y salida de barcos gaseros. Supongo que ese mayor volumen nos beneficiará en tanto remolcadores, pero evidentemente la actividad general del puerto también se incrementará.

– ¿El mayor coste de la vida está golpeando su negocio de embarcaciones recreativas?

–No dispongo de datos concretos, pero creo que la tendencia es la contraria: a raíz de la pandemia, mucha gente volvió a navegar más para escaparse de la ciudad.

–¿Ven oportunidades en los fondos europeos?

–Como casi todos los sectores, claro que vemos oportunidades y tenemos aspiraciones a optar a los fondos. Por ejemplo, resultarían muy interesantes para la construcción de barcos con nuevas tecnologías y sistemas más sostenibles. Para llevar a cabo esa transformación hará falta mucha inversión y por eso estamos intentando participar de esos fondos europeos. Hay varias líneas a las que podríamos optar, pero la más específica para nuestro negocio sería el PERTE para la industria naval. Y, más allá del sector marítimo, la actividad de Guppy también podría beneficiarse de las partidas para movilidad sostenible. Este año ya ha conseguido casi un millón de euros del Plan Moves Proyectos Singulares.

–En general, ¿qué perspectivas manejan para 2023?

– En el sector tradicional, ojalá podamos modernizar y aumentar nuestra flota. Respecto a Guppy, queremos expandirnos por toda España. Hemos desembarcado en Santander y las siguientes ciudades previstas son León y Valladolid, pero esperamos que en el futuro sean muchas más.