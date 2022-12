"Queda camino por recorre", dicen las empresarias en la cima premiadas por FEDA

"Es fundamental que existan premios como este para dar esa visibilidad que todavía nos falta a las mujeres en muchos casos, sobre todo en la parte superior de la pirámide empresarial". Begoña Fernández-Costales, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), pronunció ayer estas palabras durante la entrega de los premios que otorga la organización y que cumplen su segunda edición. En esta cita han sido reconocidas Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés; Teresa Fernández, directora financiera del Grupo Junquera Marítima; Carmen Alsina, directora de comunicación de CEOE; Susana García Rama, de Construcciones García Rama; y la empresa Total Energies.

Fernández-Costales señaló que "las mujeres siguen teniendo el problema de llegar a los puestos en la dirección y en los consejos de administración". No obstante, "a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando con la inflación, se nota una gran actividad emprendedora en Asturias por parte de las mujeres, que después de la pandemia ya inician negocios en mayor proporción que los hombres", indicó la anfitriona del evento, al que acudieron unos 200 invitados.

Entre los asistentes se encontraban dirigentes del Principado como la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez; la directora general de Energía, Belarmina Díaz, o Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta. Del Ayuntamiento de Oviedo asistió Mario Arias, segundo teniente de alcalde. La presidenta de FADE, María Calvo; y el vicepresidente Pablo García también acudieron.

"Recibo el premio con mucha satisfacción, ya que es un reconocimiento a muchos años de trabajo", manifestó Teresa Fernández, que recogió el galardón a la Mujer Empresaria. "No me gusta mucho hacer distinciones entre hombres y mujeres; lo ideal es que este tipo de asociaciones no sean necesarias en el futuro, aunque de momento hacen una gran labor", destacó la responsable financiera del Grupo Junquera, para quien la situación económica en la región "está fea", aunque apuesta por "el optimismo porque hay aquí hay mucho talento joven que retener".

Carmen Alsina, premiada como Mujer Directiva, admitió que las mujeres "han avanzado mucho en el mundo profesional": "Cada vez somos más y estamos en más puestos, pero aún queda camino por recorrer".

El galardón Socia FEDA fue a parar a Susana García Rama, quien lo acogió con no sólo como mujer, "sino como parte de mi familia, porque soy la menor de cuatro hermanos, los tres varones, y ellos han sido muy generosos cediéndome el paso para abanderar la empresa".

El presidente de Total Energies, Javier Sáenz de Jubera, recogió el premio a la Entidad Empresa Igualitaria. "El 51% de nuestros casi 400 empleados son mujeres y de las 16 personas que forman el comité de dirección, siete son mujeres", apuntó.

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, no pudo acudir a la entrega por problemas de agenda, y el premio a la Mención Especial lo recogió en su nombre Gabriel Muñoz, director de El Corte Inglés en Oviedo.