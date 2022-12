Arcelor quiere entrar en la generación de energía eólica y fotovoltaica con Iberdrola

ArcelorMittal pretende entrar en el negocio de la energía eólica y fotovoltaica en España para garantizarse el suministro de electricidad sin huella de carbono y a precios contenidos. Para ello ha planteado una oferta, en alianza con el fondo de inversión danés Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), para adquirir el 49% de una cartera de activos de Iberdrola y que esta compañía eléctrica ha puesto a la venta para obtener recursos con los que seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias.

La operación podría ascender a cerca de 600 millones, dado que la cartera de Iberdrola está valorada en 1.200 millones.

La oferta de ArcerlorMittal y CIP por el 49% de unos activos que suman 150 megavatios de energía eólica y 1.100 de fotovoltaica compite con las de otros dos pretendientes, entre ellos Norges, el fondo soberano noruego. Iberdrola tomará su decisión de venta la semana próxima, según informó ayer "Cinco Días". ArcelorMittal no desmintió su interés y se limitó a no hacer comentarios.

Esta operación de ArcelorMittal España, inaudita en el ámbito de la generación eléctrica, se integra en la estrategia que ya emprendió la compañía siderúrgica el pasado febrero cuando anunció su participación, junto con Enagás, Fertiberia y DH2 Energy, en el consorcio HyDeal España, un proyecto para autoabastecerse de hidrógeno como fuente energética capital para el proceso de descarbonización que la compañía pretende acometer en su cabecera de Asturias. La entrada en la generación eólica y fotovoltaica responde a este mismo propósito de acceder a fuentes energéticas sin emisiones de CO2, amén de abaratar su factura energética.

La integración en vertical mediante el control de fuentes energéticas propias no es una novedad en la multinacional, aunque sí en el ámbito de las energías limpias. ArcelorMittal es un gran productor mundial de carbón metalúrgico. Sus minas en Kazajistán y EE UU abastecen el 14% del carbón que consumen sus plantas.

La regulación de empleo

La reapertura del horno alto A de Gijón va a demorarse (se había planteado inicialmente una parada durante un trimestre, hasta el 31 de diciembre) por la tardanza que se está percibiendo en la normalización de los pedidos. En el último encuentro con los sindicatos, el consejero delegado en España, Philippe Meyran, dijo que el arranque del horno está supeditado a la recuperación de la demanda, lo que por ahora no se está percibiendo. Ante esta incertidumbre, la compañía planteará hoy a la representación sindical extender el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se pactó el 30 de septiembre con UGT, CC OO y USO para este trimestre y que finalizaba el próximo día 31. De no haber acuerdo, la compañía, que dispone de cinco días para el periodo de consultas, podría aplicarlo de modo unilateral. CC OO dijo que exigirá que se cumpla antes el contrato-relevo y que la prórroga no sea superior a un trimestre.