El horno alto A de Arcelor podría seguir parado hasta mediados de 2023

El horno alto A de la compañía siderúrgica ArcelorMittal en Veriña (Gijón),paralizado desde fines de septiembre por la caída de los pedidos para el actual trimestre, podría permanecer inactivo hasta mediados del año próximo si se confirman las expectativas de la compañía, que no detecta por el momento un aumento suficiente de la demanda para los dos próximos trimestres.

Por esta razón, la dirección del fabricante de acero planteó esta mañana a los sindicatos prorrogar el actual expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante todo el próximo año, hasta el 31 de diciembre de 2023, de modo que pueda recurrirse a el no sólo durante el primer semestre, sino a lo largo de la segunda mitad si fuese necesario porque las bajas expectativas de mercado se prolongasen. Este plazo fue el que el grupo siderúrgico propuso a los sindicatos en septiembre cando negocio el ERTE actualmente vigente, aunque al final, y en aras de alcanzar el pacto, la empresa se conformó entonces con firmarlo para un solo trimestre.

El ERTE, que fue pactado por la empresa, UGT, CC OO y USO, se está aplicando desde la parada de uno de los dos hornos altos de Gijón (los únicos existentes en España) tanto en las instalaciones de Asturias como en las de Sagunto Etxebarri, Lesaka, la división de largos de Olaberría-Bergara, la filial ArcelorMittal Distribution Solutions y otras sociedades el grupo, que dependen de los suministros de acero desde las plantas asturianas.

La compañía propuso esta mañana que en la prórroga del ERTE se mantengan las mismas condiciones que se están aplicando en la actualidad.

De este modo, los trabajadores que sean regulados temporalmente de empleo recibirán hasta el 90% del salario bruto anual (en su primera propuesta era el 75%) y el 100% de pagas extras y vacaciones, lo que suma entre el 93% y el 94% de la retribución total. Con ello, el nuevo ERTE igualó las condiciones del que estuvo vigente entre 2009 y fines de 2021.

Según los términos negociados en septiembre, la aplicación del ERTE podrá afectar en Asturias a un máximo de 1.250 empleados, equivalentes al 25% de la plantilla de la compañía en la región, integrada por casi 5.000 de los 8.073 empleos que el grupo tiene en España. En Sagunto puede alcanzar hasta el 40%; en Etxebarri, el 20%; el Lesaka, el 60%; en la división de largos de Olaberría-Bergara, el 20%; en la filial ArcelorMittal Distribution Solutions y resto de sociedades, el 25. Estos porcentajes pueden afectar al personal de estructura y no solo a los producción. La compañía se comprometió a no aplicar este expediente en ninguna instalación que tenga su capacidad productiva ocupada al 100%. La compañía se comprometió entonces a que la afectación a los trabajadores sea flexible y equitativa. Según lo pactado, la incidencia del ERTE en la plantilla de los servicios transversales no podrá superar, como máximo, el porcentaje establecido para la planta a la que pertenezca el personal afectado.

Empresas y sindicatos disponen de cinco días para negociar la prórroga del ERTE. De no haber acuerdo en ese plazo, la empresa puede extenderlo de manera unilateral