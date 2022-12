Banco Sabadell pagará a todos los empleados 600 euros más

Toda la plantilla de Banco Sabadell (en Asturias, Sabadell Herrero) tendrá en 2023 un aumento de sueldo de al menos 600 euros tenga o no complementos, según anunció el sindicato CC OO. Dos semanas después de que el sindicato firmara con la patronal un incremento de salario del 4,5%, CC OO trasladó a la dirección de Banco Sabadell la "conveniencia" de que el aumento "no fuera compensado ni absorbido". Tras varias negociaciones, CC OO afirma que toda la plantilla cobrará ese mínimo, de modo que el banco repercutirá la revisión salarial acordada en todos los trabajadores. El acuerdo no impide que, a partir de febrero, el banco pueda gratificar a cualquier persona a través de los sistemas internos de remuneración, "más discrecionales".