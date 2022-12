Cesta de la compra, gasolina, hipotecas o impuestos: los datos que tienen que tener en cuenta los asturianos para 2023

A pesar de que las navidades son fechas de celebración y calor familiar, en la recta final del año hay una serie de datos que conviene que los asturianos tengan en la cabeza para encarar 2023 con un panorama claro de la situación económica. Porque 2022 ha sido un año marcado por la guerra de Ucrania, la cual, además de causar una tragedia humanitaria, ha desatado una onda expansiva en forma de inflación y crisis energética. Una onda que, de momento, no tiene visos de remitir a corto plazo.

Por supuesto, las familias ya saben cuánto les está costando llegar a fin de mes, dados los desbocados precios de la luz, el gas, la gasolina y, sobre todo, la cesta de la compra. El IPC de los alimentos en el mes de noviembre, el último dato disponible, se situó en Asturias en el 14,5%. No obstante, esa cifra es una media de todos los productos que ofrecen las tiendas, pero hay algunos en los que el incremento respecto al mismo mes del año pasado es estratosférico, como el azúcar (61%), la leche (33,6%), el aceite (29%) o las patatas (21%). Es decir, todos ellos alimentos básicos.

Una reciente encuesta de Línea Directa asegura que el 54% de los asturianos está teniendo más dificultades para llegar a fin de mes que en la misma época del año pasado. El estudio señala que los españoles han reducido sus gastos principalmente en tres ámbitos: energía, finanzas y alimentación y ocio. Respecto al primero, el 89% asegura haber rebajado el consumo de luz y gas, y el 60% usa menos el coche y más el transporte público. En el segundo apartado, la mitad admite haber cambiado de compañía de suministros (teléfono, luz, banca, seguros...) por razones de precio. Y en relación al tercer bloque, más del 65% confiesa que recortará sus gastos navideños.

De todos estos ámbitos, la factura de la energía doméstica es probablemente el más preocupante. Esta es la razón por la que, por ejemplo, a lo largo de este año 40.000 clientes de TotalEnergies (la principal comercializadora eléctrica de la región) se han pasado a la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, pasando de 60.000 a 100.000 usuarios.

Pensiones

Los jubilados de la región, al igual que en el resto de España, verán cómo sus pensiones se revalorizarán un 8,5% el año que viene, una medida aprobada por el Gobierno para compensar los efectos de la inflación. Asturias es, detrás del País Vasco, la comunidad con las prestaciones más altas. La pensión media subirá 109 euros, para situarse en 1.390 euros. En concreto, la de jubilación crecerá en 127 euros, por lo que llegará a los 1.632.

Este encarecimiento, no obstante, tendrá efectos en el sostenimiento del Estado de bienestar, especialmente en Asturias, cuya población está muy envejecida. Esto se puede explicar con dos ejemplos. El desembolso total en pensiones en la región será de 5.838 millones de euros (aun sin contar las altas que se produzcan en diciembre, aún no contabilizadas, ni las que tengan lugar a lo largo de 2023). Es una cantidad casi equivalente a todo el Presupuesto del Principado para 2023: 5.968 millones. Y, además, hay que tener en cuenta que el aumento de dicho gasto no será parejo al avance de la economía regional. Las previsiones del Principado indican que el PIB crecerá un 0,7%, lo que supone que éste se cifrará en 22.446 millones de euros, es decir, 156 millones más que el presente ejercicio. Sin embargo, el gasto total de las prestaciones en Asturias crecerá en 466 millones respecto al de 2022. Por lo tanto, el desembolso en pensiones será casi tres veces mayor, en términos absolutos, que el crecimiento del PIB asturiano.