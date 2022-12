Aprobado el PERTE de la descarbonización, con 3.100 millones a los que podrá acceder Arcelor

"Con este PERTE cumplimos un compromiso del Gobierno de acompañar a la industria en su proceso de descarbonización para lograr la reducción de sus emisiones y mejorar su eficiencia energética con procesos más sostenibles que contribuyan a mejorar su competitividad a nivel internacional", señaló Reyes Maroto, ministra de Industria, que el pasado junio firmó un acuerdo con Adytya Mittal, consejero delegado de ArcelorMittal, por el que el Gobierno se comprometía a apoyar la descarbonización de las plantas de la compañía en Asturias y País Vasco.

El Ministerio de Industria destacó ayer que el PERTE prevé una inversión pública de 3.100 millones (1.500 en subvenciones y 1.600 en préstamos) que van a permitir movilizar hasta 11.800 millones de inversión total; incrementar la competitividad del sector en alrededor de un 10%; crear unos 8.000 empleos, y reducir 13 millones de toneladas de CO2 al año. Industria no hizo ayer mención al proyecto de ArcelorMittal en Gijón (se sustituirá uno de los dos hornos altos por una planta de reducción directa de mineral de hierro mediante hidrógeno verde y un horno híbrido de arco eléctrico), pero desde el Ministerio ya se había anunciado que encajaría en el PERTE y, de hecho, varias de sus líneas podrían financiarlo.

El PERTE tiene cuatro líneas. En primer lugar, ayudas de actuación integral para la descarbonización, con 800 millones en subvenciones y 1.500 en préstamos para la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno, reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono. En segundo lugar, subvenciones de 450 millones a empresas manufactureras participantes en el IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) sobre la cadena industrial del hidrógeno renovable, en el que se ha incluido el proyecto HyDeal de suministro a Arcelor y Fertiberia en Asturias. En tercer lugar,100 millones para proyectos piloto. Y en cuarto lugar, una línea de apoyo a nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas, con 150 millones en subvenciones y 100 millones en préstamos.

Los beneficiarios del PERTE son los sectores de la industria manufacturera: productos minerales no metálicos (cerámica, cemento, vidrio...), industria química, refino de petróleo, metalurgia y fabricación de papel. A estas se suman las grandes instalaciones de combustión de la industria de alimentación. Las actuaciones se ejecutarán entre 2023 y 2026, si bien los proyectos podrían finalizar posteriormente, como reclamaban las industrias. "Es una magnífica noticia para el futuro de las empresas asturianas", señaló Adrián Barbón, presidente del Principado.

El Gobierno aprobó ayer nuevas ayudas a las industrias gasintensivas. Abre una línea de ayudas de 450 millones para la compensación de los costes por el aumento de los precios y otra de 500 millones de créditos ICO. El importe se distribuirá teniendo en cuenta el consumo de gas, los beneficios de las actividades industriales y su impacto medioambiental. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la incidencia que tendrá en el sector de la cerámica (concentrado en la Comunidad Valenciana), pero desde Industria se precisó que también beneficiará a sectores con peso en Asturias: acero, vidrio, papel, aluminio, fibras artificiales y alimentos.

Para la industria electrointensiva se prorroga la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 31 de diciembre de 2023; la suspensión temporal, hasta el 30 de junio de 2023, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, y se mantiene hasta esa última fecha la reducción del 80% de los peajes.

Otra medida es la prórroga del contrato relevo en la industria manufacturera –muy utilizado en Asturias por empresas como ArcelorMittal– hasta el 31 de diciembre de 2023. «En la situación actual es primordial seguir contando con esta figura contractual que evita ajustes de plantillas», señaló Industria. El contrato relevo facilita la salida de los trabajadores de mayor edad y la incorporación de jóvenes. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo.

Acuerdo en ArcelorMittal para prorrogar el ERTE durante el primer trimestre de 2023





La dirección de ArcelorMittal y los sindicatos UGT, CC OO y USO acordaron ayer, en el último día de plazo, prolongar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el primer trimestre de 2023. La regulación se había aprobado el pasado septiembre ante la contracción del mercado del acero, que obligó a parar uno de los dos hornos altos de Gijón. En un principio, la parada iba a ser hasta fin de año, pero al no mejorar el mercado aún no hay fecha de reapertura y se inició una negociación para prorrogar el ERTE. Finalmente, los sindicatos UGT, CC OO y USO accedieron ayer a prolongar el expediente durante un trimestre (hasta el 31 de marzo) después de que la empresa se comprometiera a corregir varios aspectos de aplicación. En concreto, el personal de estructura no podrá superar en ningún caso los porcentajes de suspensión acordados y la formación durante el ERTE se realizará de acuerdo a una programación que debe presentarse previamente.