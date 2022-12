Los agraviados por las medidas anticrisis

El nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno de España, un alivio para muchos asturianos, también agudiza el malestar de colectivos como el de los pequeños propietarios de viviendas en alquiler, que se ven imposibilitados a actualizar los precios al ritmo del IPC. Además, genera indignación entre una parte de los autónomos, los empresarios de autoescuelas y los trabajadores de ayuda a domicilio, que a partir del sábado dejarán de beneficiarse del descuento de los 20 céntimos en el combustible a pesar de que los desplazamientos en coche forman parte de su actividad.

"Estamos hartos de ser nosotros el escudo social del Gobierno", señala Jaime Acevedo, portavoz de la Plataforma de Propietarios de Vivienda de Alquiler de Asturias, que critica que el Gobierno haya decidido extender durante seis meses todos los arrendamientos que expiren entre enero y junio de 2023; mantener el límite del 2% en la actualización de las rentas, y prorrogar la paralización de los desahucios por impago. "Es un nuevo mazazo para los pequeños propietarios de viviendas en alquiler, que llevamos casi tres años de esfuerzos. La política de vivienda del Gobierno no puede pasar exclusivamente por ahogarnos", afirma Acevedo. "Con un incremento de precios de los alquileres del 2% no se pueden afrontar las reparaciones, que cada vez son más caras, o el incremento de las cuotas de los seguros", destaca.

Las organizaciones de trabajadores autónomos tampoco ven con buenos ojos el paquete de medidas anticrisis del Gobierno y se consideran "los grandes olvidados". Desde la organización ATA se critica que para los autónomos no haya tope en la revisión de los precios de los alquileres y desde esta organización y también desde UPTA lamentan que se deje fuera de los descuentos de 20 céntimos en los combustibles a autónomos como, por ejemplo, los agentes comerciales o los dedicados a los movimientos de tierras.

También han quedado excluidos de la rebaja del combustible –que solo se mantienen para los sectores del transporte, la agricultura, la pesca y el naviero– las autoescuelas. "El pasado 21 de octubre comenzamos a establecer contactos con los diputados y senadores asturianos, con el Gobierno del Principado y con la Delegación del Gobierno en Asturias para que no se olvidaran del sector de las autoescuelas a la hora de prorrogar los descuentos en el carburante. La sorpresa ha sido mayúscula cuando nos hemos visto excluidos y desde el Gobierno no se nos ha dado ni una explicación", señaló Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS). "Estoy muy molesto, no entiendo cómo se puede obviar a un sector que está a diario en la carretera", añade Rubén Castro.

La atención en los pueblos

Lo mismo piensan los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Asturias, una prestación del sistema público que los ayuntamientos subcontratan para atender a personas dependientes en sus hogares y que aglutina a 3.500 profesionales en la región. "La extinción del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina aboca al sector a la miseria", señala una de las portavoces del colectivo, Begoña Tamargo. "Nosotras utilizamos continuamente nuestros vehículos particulares para desplazarnos a hacer nuestro trabajo y atender a las personas que requieren de nuestros servicios, muchas de las cuales viven en pueblos y aldeas. No entendemos que no podamos beneficiarnos de la subvención a los carburantes como otros sectores", sostiene Tamargo.

Las profesionales del SAD protagonizaron una huelga el pasado verano en protesta por sus "precarias" condiciones laborales y para reclamar que el pago del kilometraje fuera superior a los 27 céntimos el kilómetro para adecuarse a la subida generalizada de los precios. Por entonces había descuento de 20 céntimos en el litros de combustible.