Electricidad casi gratis el día de fin de año con la mitad del día a precios negativos

El año que tendrá el precio medio de la electricidad más alto de la historia --a una media de 209,94 euros por megavatio-hora, un 87% más que en 2021 (111,95)-- acabará con la electricidad casi gratis: el día de Fin de año la luz en el mercado mayorista costará 1,82 euros por MWh de media con la mitad de las horas del día a precios negativos, por debajo de los cero euros, según los datos publicados este viernes por el Operador del Mercado Ibérico (OMIE).

Hasta trece horas durante la jornada de este sábado habrá precios negativos: durante casi toda la madrugada --desde la 1 y hasta las 9 de la mañana--, entre las 12 y las 2 de la tarde y en plena cena con amigos y familiares, entre las 11 y las 12 de la noche. El resto del día el coste de la electricidad no será mucho más alto y lo más caro será precisamente durante las horas de mayor consumo, es decir, en el momento de preparar la cena de Fin de año (entre las seis y las ocho de la tarde), cuando se situará en torno a 20 euros por MWh.

El precio de la energía en el mercado mayorista es uno de los componentes de la factura eléctrica de una parte de los consumidores de electricidad, al afectar solo a los 9 millones de usuarios que tienen un contrato en el mercado regulado --Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC--, mientas que el resto tienen acuerdos de precios con sus comercializadoras y no se ven directamente afectados por estos cambios. Estos han sido los clientes más afectados por la subida de precios, especialmente en los meses de marzo y de agosto, por los efectos de la guerra de Ucrania.

No obstante, esto no implica que este sábado vaya a salir a devolver el consumo de electricidad en algunas horas a estos usuarios de PVPC porque al precio de la energía hay que sumar otros componentes como los impuestos --IVA al 5% e Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%-- y los costes regulados --que se pagan a las empresas por el transporte de la electricidad y su distribución por los hogares, así como por la deuda acumulada en otros tiempos o las primas a las renovables-- que incrementarán esas cifras negativas porque son muy bajas (en ninguna hora son inferiores a -1,16 euros).

Los precios baratos se han venido produciendo durante los últimos días --desde el 19 de diciembre, el precio medio mayorista ha sido de 48,90 euros por MWh, mientras que el resto del mes la media es de 197,60 euros-- debido a la gran cantidad de generación renovable y nuclear, que supone casi el 90% de la producción total, así como la inexistencia de centrales de gas (ciclos combinados) en funcionamiento durante todo el día. Pero también por la baja demanda derivada de las buenas temperaturas de los últimos días de diciembre, mes que suele ser mucho más frío.

Esta racha podría culminar un día con un precio medio diario negativo por primera vez en la historia del mercado eléctrico español. Hasta el 6 de julio de 2021 era imposible alcanzar en España un precio por debajo de cero porque la normativa establecía el cero como el tope mínimo, pero a partir de ese día entraron en vigor nuevos límites de entre -500 y 3.000 euros, a propuesta del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) para alinear el mercado español al europeo. Y aunque esta medida no estuvo exenta de críticas, pues su entrada en vigor coincidió con la escalada de precios de la electricidad, fue ampliamente consensuada.

Los precios negativos en algunas horas de esta jornada se dan por el efecto del tope de 40 euros por MWh, pese a que este viernes ese límite no ha funcionado porque el gas ha estado por debajo de esta referencia y como no hay que compensar a las centrales que usan gas -los ciclos combinados no producen, pero las cogeneraciones sí y también reciben el ajuste- el dinero que se recibe por el intercambio de gas con Francia se descuenta del precio inicial.

Precisamente, este mecanismo de 'excepción ibérica' evolucionará a partir de enero, al incrementarse en 5 euros por MWh al mes, hasta su finalización (si no hay cambios) en mayo del año que viene. A partir de este domingo, el tope al precio del gas será de 45 euros por MWh durante los siguientes 30 días, lo que supondría en términos teóricos un precio de subasta mayor -porque las ofertas de las centrales de gas podrán elevarse de 40 a 45 euros por MWh- pero a su vez una compensación más baja -porque habrá que devolver menos dinero-.