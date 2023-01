Duro tendrá dos años más para recuperar su equilibrio patrimonial

Duro Felguera dispondrá de dos años más para recomponer su situación patrimonial sin incurrir en causa de disolución al igual que ocurre con el resto de sociedades que se vieron impactadas por pérdidas económicas vinculadas al efecto de la pandemia.

El Gobierno ha prorrogado hasta fines de 2024 la moratoria contable por la que no se tienen en cuenta los resultados negativos originados en 2020 y 2021 a los efectos de considerar que una empresa pueda estar en causa de disolución por pérdidas según lo que prevé la Ley de Sociedades de Capital. El objetivo de esta decisión es permitir que las empresas viables puedan disponer de un plazo suficiente y definitivo para normalizar su situación.

Este decreto da más tiempo a Duro Felguera para recomponer su patrimonio neto y culminar la anunciada operación de ampliación de capital para dar entrada a nuevos accionistas. La empresa pretendía inicialmente materializar la entrada de inversores a fines de 2022, luego se barajó como horizonte más probable el actual trimestre y el pasado martes la presidenta de la compañía, Rosa Aza, consideró como plazo más probable el presente semestre, dado que "los procesos" de captación de accionistas de referencia son, dijo, "largos, difíciles y complejos". "Se está trabajando duramente" para materializar la operación, señaló.

Con los últimos datos oficiales disponibles (resultados a 30 de junio pasado), Duro Felguera presentaba entonces un patrimonio neto contable negativo por importe de 145 millones. No obstante, la compañía ya advirtió en esa fecha que no está en causa de disolución en virtud del decreto de 2021 (ahora prorrogado para otros dos años), en virtud del cual no se tienen en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 para determinar la concurrencia o no en esa circunstancia societaria.

Duro cuenta además con otro resorte que le exime de ese desenlace, dado que los préstamos participativos concedidos en el rescate público de 2021 (100 de los 120 millones concedidos por el Gobierno central y 6 millones por el del Principado) más otros 18 millones por la banca tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades.

Desde 2017 Duro Felguera superó en tres ocasiones otras tantas causas de disolución.

Cesce, la aseguradora con mayoría pública que participó en el acuerdo de Duro con la banca acreedora, cree que la ingeniería asturiana está ahora en una mejor posición. "Duro Felguera ha pasado una situación complicada y ahora está muchísimo mejor que hace año y medio. Una vez que entró SEPI , tenemos capacidad de cobertura de avales y a Duro Felguera la veo con bastante normalidad, contratando bastante. Comercialmente le está yendo muy bien. Ahora mismo no le veo el problema, la verdad", señaló Beatriz Reguero, responsable de la Cuenta del Estado de Cesce al diario "El Economista".