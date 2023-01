"Nunca ha habido tanto dinero para transformar la industria asturiana"

El nombramiento de Francisco Blanco Ángel (Gijón, 1969) como secretario general de Industria y Pyme se ha producido en plenas Navidades –tomo posesión de su cargo el 29 de diciembre– y, por lo tanto, con su nuevo destino, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, funcionando a medio gas. Por eso, cuando se realizó esta entrevista el pasado miércoles, el exsenador socialista aún no tenía teléfono móvil corporativo ni asistente personal asignado. No obstante, el economista asturiano, que fue consejero de Industria del Principado entre 2015 y 2017, ya tiene muy claras las prioridades de su nuevo puesto, clave para la transformación energética del sector en Asturias y el resto de España.

–¿Cuáles serán sus primeras tareas como secretario general?

–Tenemos en marcha el proceso de los fondos europeos y estamos a medio camino de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Los del naval y de la descarbonización, muy importantes para Asturias, empiezan ahora.

–De hecho, el del naval se aprobó el 23 de diciembre, cuando se conoció su nombramiento.

–Sí, el plazo para presentar solicitudes comienza el 18 de este mes y termina el 28 de febrero. Tengo buenas expectativas, y todo me hace pensar que los astilleros asturianos, Armón y Gondán, se incorporarán a distintos proyectos.

–Algunos empresarios aseguran que solicitar los fondos es un proceso demasiado complejo.

–Se está produciendo un proceso de aprendizaje en la gestión de los PERTE y es inevitable que alguna cosa necesite corrección. En efecto, es un proceso complejo. La Unión Europea quiere ayudar a la industria a que haga una determinada transformación, pero no de cualquier manera. No se trata de repartir dinero para casi cualquier tipo de inversión, sino de buscar un cambio bastante concreto de tecnología y recursos energéticos. Son ayudas exigentes porque los objetivos son ambiciosos, de modo que se prima mucho más, por ejemplo, la I+D que las inversiones tradicionales en la instalación de una nave o en maquinaria.

–¿Siente vértigo al gestionar millones de euros que pueden resultar decisivos para la supervivencia de muchas empresas?

–El presupuesto de la Secretaría General de Industria y Pyme para 2023, de unos 7.200 millones de euros, es mayor que el de toda Asturias, de casi 6.000 millones. Si encima se tiene en cuenta la trascendencia de esos fondos para regiones como esta, pues claro que siento mucha responsabilidad y respeto por mi nueva labor. Pero no hay que verlo solo como un desafío en el sentido negativo, sino también como una oportunidad. Por primera vez en muchos años hay dinero para hacer política industrial. De hecho, nunca ha habido tanto dinero para transformar la industria. Insisto: el presupuesto de la Secretaría General es tres veces superior al de 2018 con el PP.

–Su nombramiento ha sido bien recibido por los empresarios y los sindicatos de Asturias, ya que creen que un asturiano velará especialmente por la industria regional. ¿Tienen motivos para ese optimismo?

–Tienen motivos, porque eso es inevitable. Obviamente, yo tengo un compromiso por igual con todas las industrias de España, pero es cierto que hay un plus, podríamos llamarlo devoción, por Asturias. Cuando un fin de semana venga aquí a la playa y me dé un paseo, pues es muy probable que mi cabeza se vaya a algún asunto de Asturias. También influirá que tengo un mayor conocimiento de lo que sucede aquí.

–¿Se sabe ya la cantidad exacta de ayudas públicas para la transformación de Arcelor?

–El Ministerio de Industria ya tiene una cantidad prevista y presupuestada, que ronda los 450 millones de euros. El dinero final dependerá del llamado "funding gap", el déficit del proyecto que hay que justificar para recibir el dinero. Esa es la cantidad que está en discusión y que está pendiente de la aprobación de la Unión Europea.

–¿Y eso cuándo será?

–El problema es que Arcelor no presentó a la Unión Europea solo el proyecto de Asturias, sino otros tres en Bélgica, Francia y Alemania. Por tanto, solicitó una partida global superior a los 2.000 millones de euros. A la Comisión Europea le preocupa que una ayuda tan elevada a una sola empresa pueda distorsionar la competencia, por lo que la está mirando con lupa. Además, la evaluación conjunta no favorece a Asturias, porque el proyecto asturiano está más avanzado y es mejor que otros. Pero Bruselas no tiene por qué aprobar a la vez los cuatro proyectos; puede hacerlo individualmente. Es decir, tenemos que conseguir que el nuestro se apruebe cuando antes.

–¿Pero eso cuándo será?

–Si yo fuese la comisaria europea de Competencia, podría decirlo, pero no es el caso. En Bruselas se maneja una fecha estimativa: antes de terminar enero. Pero no tiene por qué cumplirse, ya se ha aplazado más de una vez. Más allá de las fechas, quiero insistir en que estoy totalmente volcado en este proyecto. De hecho, estos días en Asturias ya he tenido reuniones informales con la dirección de Arcelor.

–El hidrógeno de origen renovable asoma como gran fuente energética del futuro, y Gijón puede ser un nodo clave en la red nacional del gas. ¿Puede convertirse en el gran puerto energético de España?

–La regasificadora de El Musel estará pronto totalmente en marcha. A ello se añaden los proyectos de hidrógeno verde de EdP en Aboño y el consorcio HyDeal promovido por Arcelor y Fertiberia. Obviamente, todos esos proyectos son muy importantes para Gijón. Respecto al hidrógeno verde, me gusta pensar que de algún modo se está dando una curiosa vuelta a la historia industrial de Asturias. Aquí se desarrolló la siderurgia porque había carbón, no hierro. Ahora ya no tenemos carbón, pero seguimos teniendo siderurgia. Y ahora podría darse que, precisamente porque tenemos siderurgia, se desarrolle el hidrógeno de origen renovable en sustitución del carbón. Porque es cierto que aquí no tenemos sol suficiente para generar mucha energía fotovoltaica, pero sí tenemos a los consumidores, que son las empresas siderúrgicas.

–Es decir, ¿el hidrógeno verde es el nuevo carbón?

–Gracias a la siderurgia, Asturias podría adquirir una nueva fuente energética que, a su vez, constituya una ventaja competitiva para otras industrias, no solo para la siderurgia. El proyecto que se está planteando en la región tiene un volumen suficiente para hacerlo a una escala que redunde en un precio muy competitivo. Eso se añade a que España tiene un potencial solar mucho mayor que el resto de Europa.

–¿El consorcio HyDeal tendrá apoyo público?

–Creo que hay líneas con las que se puede financiar ese proyecto, pero la decisión es de las empresas. Los instrumentos de apoyo están ahí si los necesitan.

–¿Está Asturias dejando atrás la industria para convertirse en una economía basada en servicios como el turismo?

–Las estadísticas pueden ser engañosas y las cifras de las reconversiones pueden enmascarar muchos ejemplos de éxito. Es verdad que han cerrado determinadas industrias, pero no somos conscientes de cuántas se han desarrollado. Pensemos en empresas que se han convertido en punteras del sector de energías renovables, como TSK, Isastur y Duro Felguera (a pesar de los problemas que ésta atraviesa); en informática, en química…

–Hablando de Duro, ¿cómo ve su futuro inmediato?

–Yo creo que la compañía ahora está estabilizada. El futuro pasa lógicamente por la llegada de un socio que no sólo sea inversor, sino que traiga negocio y tecnología. La dirección de la empresa me ha transmitido buenas expectativas en este sentido.

–¿En qué fase se encuentran los planes del fabricante de coches Stellantis para su planta de Vigo? ¿A qué ayudas podrá acceder?

–Va a haber una segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico en el segundo trimestre. Habrá que trabajar para que la empresa se incorpore a él.

–¿Qué hay de la licitación de la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y la propuesta del "hub" de electromovilidad?

–Quiero viajar pronto a Barcelona para reunirme con las partes y dar un empujón a ese tema.