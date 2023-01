"No pienso si voy a ser ministro, tengo mucha tarea por delante"

–Su jefa, Reyes Maroto, dejará el Ministerio en abril para presentarse a las elecciones del 28 de mayo por el Ayuntamiento de Madrid. En círculos socialistas se apunta a usted como posible sustituto.

–No tengo mucho que decir. Al igual que mi nombramiento como secretario general, y más todavía en el caso de un ministerio, esa decisión depende del presidente del Gobierno. Lógicamente, él tendrá que hacer su composición de lugar y ver lo que le interesa en cada momento. Él verá. Más allá de eso, no tengo nada que decir.

–Pero si se lo ofreciese, ¿usted aceptaría?

–Esas cosas no se pueden ni se deben anticipar. Si le digo la verdad, y aunque parezca una respuesta de manual, tengo por delante una tarea considerable y estoy totalmente centrado en ella. No le dedico mucho tiempo a pensar en ese tema. Evidentemente, a mí también me han llegado esos rumores, pero soy absolutamente sincero: no es algo que tenga en la cabeza, porque tengo muchísimo que hacer. Queda por delante un año de legislatura y tengo que conseguir que me cunda por cuatro.

–¿Cómo ve las elecciones de mayo en Asturias? ¿Cree que Adrián Barbón repetirá como presidente del Principado?

–Creo que sí repetirá. Es lo más previsible, según lo que dicen las encuestas. No solo nos dan como ganadores, sino que los resultados nos permitirían formar una mayoría con otros partidos. Pienso que tanto el Gobierno nacional como el asturiano han hecho un buen trabajo en esta legislatura, y los asturianos son conscientes de ello. Hemos aportado una estabilidad importante y hemos gestionado situaciones muy difíciles durante estos años, manteniendo al mismo tiempo una sensibilidad social y un rigor presupuestario.

–En el caso de Asturias, se han dejado de ejecutar muchas inversiones presupuestadas...

–Eso está pasando un poco en todas partes, y hay que pensar que la pandemia supuso un gran problema para el funcionamiento de la Administración.

–El nuevo candidato regional del PP, Diego Canga, ha dicho que Asturias "huele a cerrado" y que necesita "una ventilación". ¿Qué opina?

–La tarea que tengo por delante tiene la suficiente importancia como para que no me distraiga con estas cosas. No quiero que ni yo mismo ni mi opinión ni mi trabajo se vean contaminados lo más mínimo por entrar en ninguna polémica, ni con Diego Canga ni con nadie.

–Pero usted habrá estado pendiente de su llegada al PP, ¿no?

–¿Usted cree que con todo lo que tengo por delante y con la responsabilidad que ahora asumo puedo de verdad meterme en ese tipo de polémicas? No sería muy responsable.

–¿Algo que decir sobre la crisis del PSOE de Gijón?

–Lo que ha habido en Gijón es un proceso democrático que no existe en otros partidos. Y la democracia, al confrontar puntos de vista distintos, genera tensiones. Pero el partido está unido y tiene que seguir unido para las elecciones.

–A un año de las generales, ¿es un buen momento para llegar al Gobierno?

–Es el que hay, no se puede elegir [ríe]. Tiene cosas buenas y cosas malas. Entre lo malo está que es poco tiempo, que me gustaría disponer de una legislatura completa para llevar a cabo mi labor y que hay cosas que ya están avanzadas en las que no he participado. Y creo que tanto la ministra como mi predecesor, Raúl Blanco, han hecho un magnífico trabajo. No era fácil: los PERTE suponen un proceso totalmente inexplorado. Entre lo positivo, pues lo que ya he comentado: hay más dinero que nunca para hacer política industrial y podemos transformar el sector.

–Usted viene del Senado. ¿Cree que hay un tono demasiado bronco en las Cortes?

–El Parlamento es para la oposición. Es decir, el Gobierno dispone del BOE y del poder para tomar medidas, y con eso ya tiene su proyección. En cambio, a la oposición lo que le queda es el Parlamento para armar lío y salir en el telediario y en el periódico, por lo que tiende a elevar el tono y a decir cosas que no siempre son las más convenientes. Así funciona. Y, ojo, eso es aplicable a todas las oposiciones, no solo a la actual. La lástima de todo esto es que algunos temas muy importantes –la política europea, el mecanismo de fijación de precios de la electricidad, la globalización...– están mucho menos presentes en la agenda política, mientras sí lo están otros que no contribuyen a construir el país.