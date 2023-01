Madrid intensifica la competencia fiscal con rebajas para captar inversores extranjeros

La Comunidad de Madrid ahonda en su estrategia de captación de inversiones mediante rebajas de impuestos, las cuales ya han logrado atraer grandes patrimonios de otras partes de España, incluida Asturias. Ahora, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso competirá por conseguir más capital extranjero. La presidenta madrileña anunció ayer la puesta en marcha de una bonificación del 20% en el tramo autonómico del IRPF para aquellos inversores foráneos que se comprometan a mantener al menos seis años su actividad y que, además, no hayan vivido en el país al menos los cinco años anteriores. La medida no pondrá límites a la cantidad deducible y se podrá aplicar a activos financieros e inmobiliarios: los primeros no deberán estar necesariamente inscritos en Madrid, pero sí los segundos.

Ayuso, que presentó la nueva norma durante el foro empresarial "Spain Investor’s Day", en Madrid, aseguró que el propósito de la misma es ejercer como "contrapeso" del impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno central y que entró en vigor el pasado día 1. La presidenta madrileña reivindicó su política fiscal como "alternativa" a la de Pedro Sánchez, "especialmente" tras la aprobación del mencionado tributo a los ricos, que en su opinión "invade competencias autonómicas" y "hurta el debate parlamentario" al haberse tramitado mediante una enmienda en los impuestos a la banca y las energéticas. De hecho, el Ejecutivo madrileño presentará antes de fin de mes un recurso de inconstitucionalidad por dicho impuesto. El Gobierno de Ayuso estima que, con su medida de atracción de inversiones, por cada 1.000 millones de euros captados la recaudación aumentaría en 125 millones, se generarían 886 millones al PIB regional y se crearían alrededor de 13.000 puestos de trabajo. La propia Ayuso puso un par de ejemplos para ilustrar la futura bonificación. Uno consistió en un joven español que se hubiera visto obligado a emigrar durante la crisis de 2012 y que ahora deseara regresar a España. Si se instalase en Madrid e invirtiera sus ahorros en la compra de una vivienda de unos 300.000 euros, obtendría un ahorro fiscal de 60.000 en su IRPF, que podría repartir a lo largo de seis años. En otro supuesto, una persona que optara por instalarse en la región para teletrabajar e invirtiera 12.000 euros en valores del Ibex 35 o en un fondo de inversión, podría deducirse hasta 2.400 euros en su factura fiscal. "Hay que ser atractivo" Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y que precisamente ayer se encontraba en Madrid por motivos de trabajo, señaló que la propuesta de Ayuso "obliga a las autoridades asturianas a pensar sobre algo en lo que desde la Cámara llevamos mucho tiempo insistiendo: la inteligencia fiscal". Según Paniceres, "no se trata de hacer ideología con los impuestos, sino de emplearlos de manera inteligente para hacer atractivas las inversiones, porque para competir con el resto de territorios de España, inevitablemente hay que ser atractivo". "La cuestión no es aplicar menos impuestos que los demás, pero sí jugar con las mismas cartas y en igualdad de condiciones, y en ese aspecto regiones periféricas como Asturias están muy relegadas", señaló. El responsable de la Cámara de Oviedo también advirtió de que "aunque las empresas pagan los mismos impuestos en todo el país, sus dueños no", y puso como ejemplo la estrategia de Portugal: "Muchos profesionales con rentas altas han establecido allí su residencia fiscal, pero la cosa no suele quedarse ahí, y se acaban mudando con sus familias". La presidenta de FADE, María Calvo, aseguró que "el Principado debería seguir el mismo camino que Madrid si no quiere que siga creciendo la brecha fiscal con el resto de España, lo cual hace muy difícil atraer inversiones y retener población. Unos impuestos competitivos son un elemento tractor de contribuyentes, y en Asturias no nos sobra ninguno".