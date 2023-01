El aluvión de proyectos verdes en Asturias dispara la contratación de ingenieros

Las energías renovables son un sector en pleno auge en toda España, Asturias incluida. Los proyectos relacionados con fuentes energéticas verdes no han dejado de crecer en los últimos dos años, al calor de las exigencias medioambientales y del impulso de la economía sostenible por parte de las Administraciones públicas, cuyo epicentro es el fondo Next Generation de la Unión Europea, que prevé movilizar miles de millones de euros en la descarbonización del tejido productivo. La región asturiana no es una excepción, con una especial apuesta de empresas asturianas, españolas y extranjeras por las energías eólica y solar y, más recientemente, el hidrógeno renovable. Estas iniciativas están disparando las contrataciones de ingenieros asturianos, acercando al gremio a la situación de "pleno empleo", según aseguran colectivos profesionales.

"La ingeniería asturiana está viviendo un momento muy favorable", asegura Santiago Cuervo, director técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. Cuervo señala que "el ‘boom’ de las renovables ha consolidado una tendencia y, gracias a ello, en los últimos años nos hemos mantenido en una situación cercana al pleno empleo". En este momento hay aproximadamente 7.000 ingenieros industriales licenciados por la Universidad de Oviedo, si bien, apunta Cuervo, "no todos trabajan en Asturias; están repartidos por distintos puntos de España y del extranjero". Juan José Fernández, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, tiene un diagnóstico muy parecido. "En el ámbito de la ingeniería de minas también estamos cerca del pleno empleo, tanto por los proyectos empresariales de energías verdes en marcha como por la expectativa de que sigan llegando más", afirma. De hecho, el decano cree que ese aluvión "irá aumentando en los próximos meses y años con la llegada del grueso de los fondos europeos, ya que actualmente todavía estamos en una fase más bien declarativa". La fiebre sostenible es tal que el gremio de ingenieros en Asturias no da abasto para cubrir las necesidades del sector. "No tenemos capacidad de atender la demanda de las empresas: hay más puestos que ocupar que profesionales disponibles", dice Fernández. Santiago Cuervo lo certifica: "Algunas compañías se quejan de que no les llegan suficientes currículos". Fernández recuerda que una "gran idea" sería avanzar en la creación de un grado de Energías Renovables para la Escuela Oficial de Minas de Oviedo, el cual ha sido objeto de polémica en los últimos años. "Sería un proyecto excelente para tener más profesionales disponibles en el mercado laboral, con una formación ajustada a lo que demandan hoy multitud de empresas", lamenta. Cal y arena En Asturias, el sector de la ingeniería en sentido amplio está recibiendo una de cal y otra de arena. La pandemia y la crisis energética e inflacionaria desatada con la guerra de Ucrania ha debilitado la situación de algunas empresas emblemáticas como Duro Felguera, que ya arrastraba sus propios problemas estructurales. Otras firmas también llevaban tiempo adelgazando sus plantillas, como Imasa, Navec y Sacyr Fluor. En conjunto, las ingenierías asturianas han prescindido de casi medio millar de empleos desde el inicio de la crisis sanitaria del covid. No obstante, al mismo tiempo en los últimos meses ha repuntado el desembarco de empresas nacionales e internacionales en busca de negocios renovables en la región. Son continuas las noticias de nuevos proyectos a corto, medio y largo plazo para desarrollar sistemas de generación de energía verde, así como la apertura de oficinas técnicas de multinacionales que se ven atraídas por la mano de obra cualificada que sale de las escuelas asturianas. Uno de los últimos casos es el de la alemana Nordex, que estudia la construcción de una fábrica de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde en antiguos terrenos de Hunosa. La primera fase del proyecto, que durará unos tres años, tendrá lugar en las dependencias de la compañía en Navarra, donde se investigará en el diseño de los electrolizadores. Será a partir de finales de 2025 cuando, si se cumplen los objetivos previstos, se dará el salto a la escala industrial con una planta de fabricación en Asturias. La electrólisis (proceso de separación de las moléculas del agua por medio de la electricidad) también está en los planes de Asturiana de Zinc (AZSA), que prepara una nueva inversión en su factoría de San Juan de Nieva (Castrillón) para que su producción no se vea resentida por las franjas horarias de mayor coste energético. La firma también considera dotarse entre 2023 y 2024 de una instalación fotovoltaica que ocuparía 200.000 metros cuadrados en los antiguos depósitos de El Espartal. La mencionada Hunosa, otra histórica compañía asturiana, acaba de sacar a concurso la transformación de la central térmica de La Pereda (Mieres) en una planta de biomasa con 50 megavatios de potencia instalada. Algunos gigantes energéticos escogen Asturias como centro de operaciones de sus planes internacionales. Es el caso de China Three Gorges, máxima accionista de EDP y dueña de la mayor prensa hidráulica del mundo, que está a punto de instalarse en Gijón, desde donde supervisará sus construcción para toda Europa. Una de las razones de su desembarco es la contratación de ingenieros asturianos con vocación de estabilidad laboral, frente a entornos con mayor rotación de puestos como Madrid. Del mismo modo, la gallega Norvento Enerxía abrirá próximamente una delegación, atraída por "el talento tecnológico y de ingeniería que tiene Asturias". De fondo, avanzan las grandes transformaciones de la industria regional: la planta de Arcelor en Gijón, pendiente de las ayudas europeas; el desarrollo del proyecto HyDeal impulsado por Arcelor y Fertiberia; la regasificadora de El Musel y el "valle del hidrógeno" de EDP en Aboño.