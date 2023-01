Trabajo publicará al fin los datos de los fijos discontinuos que distorsionan el paro

La nebulosa de interrogantes y polémicas en torno a los fijos discontinuos, una figura potenciada en la reforma laboral aprobada hace un año, puede estar a punto de despejarse. Después de que la oposición haya acusado en varias ocasiones al Gobierno de "maquillar" las estadísticas de empleo mediante esa modalidad –con la que el profesional continua vinculado a la empresa a pesar de estar períodos sin actividad–, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que su departamento hará público cuántos de estos empleados hay en España y en qué situación está en cada momento. "Existe mucho interés al respecto", admitió Díaz, que presumió de que, con esa publicación, su Ministerio hará "lo que no se ha hecho nunca ni con el Gobierno de Aznar, Rajoy, González o Zapatero".

Más allá de la polémica política, los economistas consultados reconocen que la proliferación de esta figura contractual distorsiona las estadísticas de desempleo, las cuales ni siquiera tampoco juzgaban antes como un buen medidor. "Ahora mismo la estadística de paro registrado no es todo lo transparente e informativa que nos gustaría", opina el jefe de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech.

La polémica sobre los fijos discontinuos arrancó en junio del 2022, cuando España bajó por primera vez en una década de los 3 millones de parados registrados y el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, acusó al Gobierno de "maquillar" los datos al no contabilizar como tal a los fijos discontinuos. Su argumento era que ese trabajador antes era temporal. Por ende, antes de la reforma laboral, cuando se le acababa el contrato se iba al paro, contaba como parado registrado y salía en las estadísticas. Ahora, en tanto que es fijo discontinuo y mantiene el vinculo contractual con la empresa –es decir, tiene garantía de que le volverán a llamar o deberán indemnizarle si no lo hacen–, no aparece en las estadísticas de desempleo pese a no estar materialmente trabajando durante parte del año.

"No es un debate nuevo, ya lo tuvimos con los ERTE durante la pandemia, que tampoco computaban como parados pese a estar inactivos", apunta Doménech, de BBVA Research.

Desde el Gobierno replicaron entonces que el método para contar si un fijo discontinuo es o no un parado formalmente es el mismo desde 1985 y que simplemente se ha rescatado con la última reforma laboral. Esto es algo en lo que coinciden los economistas consultados. No obstante, el asturiano Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, niega que la metodología de conteo de los fijos discontinuos lleve estipulada desde dicho año, como sostiene el Ejecutivo, ya que en la orden ministerial del 11 de marzo de 1985 no figura explícitamente esa figura. "El documento exacto donde se establece cómo computan no lo he encontrado y no sé si nadie lo sabe. Su origen está entre 1985 y 1998", sostiene.

Metodologías aparte, la clave de la polémica es si la proliferación de este tipo de contrato distorsiona o no los datos del paro. Los economistas consultados coinciden en que el paro registrado no ha sido nunca un indicador fiable, al ser un dato administrativo que infraestima la cifra total de parados. Es decir, todos los parados no tienen trabajo pero no todos los parados están apuntados a la lista del Servicio Público de Empleo (Sepe). Principalmente estos últimos son aquellos que no tienen derecho a recibir prestación y, en tanto que no tienen incentivos para hacer el trámite de pedir cita y apuntarse, no figuran.

Es por ello que la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE siempre muestra más parados que los registrados en el Sepe y que los economistas recomiendan que, para seguir mes a mes la evolución del mercado laboral, lo mejor es mirar las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social. Es decir, cuántos trabajadores están activos y cotizando.

En dichas estadísticas, los fijos discontinuos solo computan cuando están operativos, lo que evita que los que no lo están distorsionen la estadística. "El único indicador relevante es la afiliación", remarca Sergi Jiménez, de la Universitat Pompeu Fabra.

Otra controversia relacionada es que el inédito repunte de la contratación indefinida es por esta vía (Feijóo lo definió como "precariedad indefinida"). En 2022 se firmaron 7,02 millones de contratos indefinidos, de los cuales el 54% fueron indefinidos a tiempo completo y el resto, en una proporción muy similar fueron o bien a tiempo parcial o bien fijos discontinuos. Es decir, esta figura apenas representa un cuarto de toda la contratación indefinida firmada durante el primer año de despliegue de la reforma laboral, que aumentó un 232% respecto al año anterior.

"Se trata de agarrar el rábano por las hojas para evitar hablar de lo mollar, que es que la reforma está funcionando", afirma Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CC OO a nivel nacional.