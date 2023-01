Dacia sigue siendo la marca con mejor relación calidad-precio del mercado, al menos así lo considera su director de operaciones, marketing y ventas, Xavier Martinet. La marca del grupo Renault ha pasado balance al ejercicio 2022 y, según Martinet, "lo ha hecho con muy buena nota". Tanto en Europa como en España. Las ventas de la marca, que ya no quiere considerarse como 'low-cost' (de hecho el precio medio de sus coches ya no es de 5.000 euros sino de 14.000 euros), han supuesto un crecimiento del 6,8% en el mercado europeo (el único en el que operan aunque sus modelos se venden con el logo Renault en otros continentes) con 573.800 unidades vendidas en 2022. Esta cifra sigue estando lejos de los 735.000 vehículos de 2019 pero reflejan la senda de la recuperación respecto al ejercicio anterior.

Desde que la marca arrancara en Europa en 2004 se han vendido ocho millones de vehículos Dacia, siendo España uno de sus mercado estratégicos. El pasado año se vendieron en nuestro país 37.709 vehículos de la firma rumana, un 2,51% más que en 2021 y se colocaron como cuarta marca en España en vehículos del mercado particular, la novena general, con una cuota del 4,7%. El modelo estrella siguió siendo el Sandero que por décimo año consecutivo se convirtió en el más vendido en el segmento privado, creciendo un 4,8%.

Las ZBE y Dacia

La puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en muchas ciudades de España representa una oportunidad de oro para una marca como Dacia que, teniendo solo un coche eléctrico como es el Spring, dispone de una gama ECO de primer nivel gracias a la tecnología GLP (gas licuado del petróleo). En este sentido, el director general de la marca en España, Francisco Hidalgo, considera que "la demanda de los coches de GLP subirá. Va a haber mucho movimiento de gente con coches antiguos que necesitan uno nuevo para acceder a las ZBE, pero no pueden permitirse comprar un eléctrico, aunque sea barato como el Spring. Es un modelo que tiene el potencial para ser el más vendido en España en el mercado particular. No obstante, el GLP sigue representando una oportunidad de crecimiento y en 2023 pensamos que la mitad de los Sandero que vendamos tendrán esa tecnología".

Dacia mantiene, como Renault (ya que sus datos de rentabilidad se miden conjuntamente), una cifra en torno al 2% y de cara a 2023 confían en incrementarla. Para el próximo año contarán con varios modelos renovados: el Sandero 100 Eco-G (GLP), el Jogger Hybrid 140 (el primer híbrido de la gama), el Spring Extreme (acabado que llegará a otros modelos). El Logan, otro de sus superventas, sigue en el catálogo aunque ha dejado de fabricarse temporalmente en su planta de Marruecos que está a nivel de saturación con la cantidad de pedidos del Sandero.

En plazos de entrega, Dacia ofrece entre 6 y 7 meses para los modelos Duster y Jogger (la planta de Rumanía también está saturada) y también de 6 a 7 meses para el eléctrico Spring que se fabrica en China. Para el Sandero, el plazo de entrega entra entre uno o dos meses.