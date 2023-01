"Es más fácil cambiar la cultura de empresas pequeñas como las de Asturias"

Óscar Torres (Barcelona, 1970) es el fundador y director del Programa B2B Management de la escuela de negocios Esade. El curso ya lleva 22 ediciones desde 2016 y por él han pasado más de 500 directivos de todo tipo de compañías. Torres ofrecerá mañana en Oviedo (a las 19.30 horas, en la sede de Total Energies, en la Plaza de los Ferroviarios, 1) la conferencia "Liderando la estrategia de crecimiento de tu empresa B2B en 2023", organizada por Asturmanager.

"B2B" son las siglas de "Business to Business" (de negocio a negocio). Pero, ¿en qué consiste , a grandes rasgos, ese modelo?

– Las B2B son empresas que se relacionan con otras empresas, no con el consumidor a pie de calle. Lo que las diferencia es que sus clientes son profesionales que, cuando deciden confiar en ellos, asumen un riesgo a la hora de tomar esa decisión. Por ejemplo, si tú decides comprar un teléfono y lo pagas con tu dinero, el riesgo que asumes es el dinero gastado. En cambio, un directivo de una empresa editorial que decide comprar un "software" para crear contenidos, vale más que acierte, porque el dinero no es suyo. Y si se equivoca, el precio lo pagará con su prestigio profesional. Por eso digo que en el B2B los clientes son gestores de riesgos, mientras que en B2B ("Business to consumer", del negocio al consumidor) lo único que se compra es un producto. Si te equivocas, no te despiden ni pones en riesgo a nadie.

¿Y qué implicaciones tiene eso para la empresa B2B?

–Son implicaciones brutales, porque conlleva que la dirección tiene que crear unos procesos, contratar a un tipo de personas y medir una serie de cosas para realmente ser capaz de que la compañía dé los resultados que tiene que dar.

No se trata solo entonces de una estrategia de ventas...

–Las ventas son solo una parte mínima de las empresas B2B. Es como si en un equipo de fútbol solo fuera importante el delantero que marca goles. No, lo importante es todo: un buen entrenador, la hierba adecuada, el campo iluminado, la cantera... Yo hablo de cómo tiene que ser la organización de una compañía B2B para que meta goles. Por ejemplo, en las enseñanzas B2B se remarca mucho la importancia del comportamiento personal de los directivos.

El 96% de las empresas asturianas tiene menos de diez empleados, una media superior a la nacional. ¿Qué implicaciones tiene eso para las B2B de aquí?

–Que el tamaño no sea muy grande tiene una ventaja fundamental: es más fácil cambiar la cultura de una empresa formada diez personas que una de 300 o 3.000. El directivo tiene más complicado hacer cambios profundos cuanto mayor sea la magnitud de la compañía. Una contrapartida, eso sí, es que la empresa pequeña dispone de menos medios para acometer las transformaciones.