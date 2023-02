Amarillos por fuera, verdes por dentro: Alimerka despliega la mayor flota de camiones ecológicos de España

Los característicos camiones amarillos de Alimerka que recorren las carreteras de Asturias contaminarán todavía menos. La cadena de supermercados lleva desde 2019 renovando su sistema de transporte para hacerlo más ecológico, y ese proceso alcanza ahora un nuevo hito con la puesta en marcha de 21 vehículos 100% eléctricos. Esto la convierte en la flota más grande de España con estas características, y una de las cinco más importantes de Europa.

Los nuevos camiones se presentaron ayer en el centro logístico de la compañía, en Lugo de Llanera. Además de estos 21 vehículos totalmente eléctricos, la cadena cuenta con otros 33 de gas natural licuado (GNL) y 21 híbridos (mezcla de diésel y electricidad). La empresa empezó en 2019 a prescindir de camiones diésel para sustituirlos por los propulsados por GNL, lo cual supuso una disminución del 20% de emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, según la compañía, ese cambio redujo a la mitad los ruidos respecto a los camiones convencionales.

En total, en los últimos cuatro años Alimerka ha invertido más de 18 millones de euros en transformar su flota. En el proceso han participado los fabricantes Scania y Man y la tecnológica Siemens.

Para dar cobertura a la flota eléctrica, la empresa ha instalado 19 puntos de recarga que permitirán que estos camiones tengan una autonomía de hasta 350 kilómetros. Ya en 2012 se habían sustituido todas sus furgonetas de reparto en ciudades por vehículos completamente eléctricos.

Una reducción del 80%

"Esta inauguración es una prueba más de nuestra apuesta por un funcionamiento sostenible. Con estos cambios vamos a reducir en un 80% las emisiones de CO2 a la atmósfera", aseguró ayer el presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, que también mencionó las instalaciones de energía solar fotovoltaica con que cuenta la compañía. Junto a él acudieron varios directivos de la cadena y de Siemens, Scania y Man en Asturias.

El encuentro contó con una destacada representación política: el presidente del Principado, Adrián Barbón; los consejeros de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández; y Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; y el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz.

"En la próxima década, Asturias debe ser sostenible o no será. No hay más camino. Por eso merece la pena reconocer a quienes están en la vanguardia como esta grandísima compañía que es Alimerka", aseguró Barbón. El presidente destacó que los datos de la flota "son sorprendentes y hay que ponerlos en valor". "Quién nos diría hace algunos años que íbamos a ver 21 camiones eléctricos como los que se presentan hoy. Cuando asumí la Presidencia en 2019, apostar por vehículos 100% eléctricos no es que sonara utópico, sino distópico", afirmó.

El líder del Ejecutivo asturiano también subrayó que Alimerka "es la empresa privada más importante de Asturias, con más de 6.000 empleados", y que "tiene una apuesta fundamental por la soberanía alimentaria, que en realidad es apostar por la producción propia".

Por su parte, el alcalde de Llanera remarcó que la cadena "lleva ya varios años con una apuesta por la sostenibilidad" y felicitó a la compañía por su "esfuerzo y trabajo".