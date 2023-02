Los agricultores trabajan a destajo. Lo hacen desde hace varios días. Hay que salvar a como dé lugar la cosecha de lechuga iceberg. Se trata de la única producción que queda en toda Europa, ya que en prácticamente todos los lugares donde se cultiva se han visto arrasados por las bajas temperaturas. "En estos momentos su precio está disparado en los mercados, porque solo queda la que se cultiva en Murcia, Alicante y Almería. Pero las previsiones no son nada buenas".

Se espera que las temperaturas mínimas suban algo, pero las altas van a ser muy bajas, por lo que estamos intentando evitar que el frío que se prevé esta semana arrase también con las explotaciones de lechuga iceberg», aseguraba este lunes el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca, Plácido Pérez.

El trabajo ha sido incesante en los últimos días en el campo del Guadalentín. Empresarios y trabajadores se echaban, literalmente, al campo para intentar salvar la cosecha de lechuga iceberg. "Llevamos cuatro días sin parar. Se están poniendo mantas térmicas, con lo que ello supone económicamente. El material con el que se cubren los cultivos es muy caro, pero a ello hay que sumar la mano de obra y las bolsas que hay que llenar de tierra para situarlas estratégicamente para que el frío no se adentre en el interior de los cultivos", explicaba Pérez Chuecos.

Las próximas madrugadas tendrán en vilo a los agricultores de la Región de Murcia, sobre todo los que tengan cultivos hortícolas o frutales. El pronóstico de lluvia suave puede beneficiar al campo al humedecer un ambiente seco que resulta más dañino con las heladas. En Cieza, las variedades de frutas de hueso están «paradas», no hay floración y aquella flor que se haya congelado son de fruta extratemprana que sólo representa al 4 o 5 % de la producción total de la comarca, "algo insignificante", señala Miguel Ángel Piñera, presidente de Coag Cieza.

Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia, avanza que los productores de fruta de hueso han suspendido el aclareo de los árboles: "No podemos arriesgarnos hasta que pasen las heladas. Cada árbol tiene flores equivalentes a cinco cosechas, pero podemos perder las mejores piezas. Aguantaremos de momento".

Durante las últimas noches los agricultores han realizado riegos nocturnos para crear iglús de hielo que protejan la flor, aunque el gasto de agua y la falta de dotaciones obliga a emplear otras alternativas. Se apuesta por molinos de viento que generan corrientes de aire caliente de 180 grados para desplazar las masas de aire frío del campo y, por último, el encendido de la parafina, un producto que ha duplicado su precio en dos años y que ahora se paga a 12 euros.

A partir de aquí, las bajas temperaturas no han hecho mella en otras zonas: muy pocos almendros afectados, no hay tantos daños para los cítricos como se preveía y las heladas en cultivos de la huerta murciana como acelgas o apios no acabará con la producción, subraya Moreno.

Preparados para lo que viene

Cazalla, Campillo, Purias, Torrecilla, La Condomina, La Hoya… Todo el término municipal de Lorca se prepara para el intenso frío que se prevé estos días. Afortunadamente, las heladas han dado una tregua en las últimas noches. "Han remitido las temperaturas bajo cero. Este domingo y lunes subieron las mínimas, lo que nos ha permitido que cultivos como la alcachofa no se helaran. No hay hielo en el terreno, pero se esperan jornadas de frío incesante durante todo el día. El sol no calentará. Estamos muy preocupados porque si no remite el frío la planta de la alcachofa terminará dañándose".

Las plantaciones de alcachofa están, en su mayoría, seriamente afectadas. "No habrá una nueva cosecha hasta bien entrado marzo", señalaba el presidente de Coag de Lorca. La amplia exposición de este cultivo al frío acababa no solo con las alcachofas, sino también con la planta. Se han helado sus tallos, pero también en algunas zonas se ha visto afectada la producción de brócoli, a pesar de que se trata de una planta más resistente a las bajas temperaturas. Y el frío también provocaba que se ralentice el crecimiento, con lo que en los mercados hay cierto desabastecimiento.

Piñera dice que no respirarán tranquilos en el campo hasta que pase el ecuador de febrero. "Hasta que no haya temperaturas dentro de un orden, estos daños se pueden seguir produciendo".