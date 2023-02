Pescanova SA se entrega a la especulación con nuevos “propietarios” cada seis meses

"Embarcando rumbo a Bolivia para dar el pistoletazo de salida a nuestras operaciones. Un paso más para volver a hacer grande Pescanova”. Es el mensaje que, hace ya tres años, publicó en sus redes sociales el presidente del consejo de administración de Pescanova SA (o vieja Pescanova), Luis Malo de Molina. Del resultado de aquella expedición nunca más se supo, aunque la empresa sí llegó a gastarse 14.250 euros en participaciones de dos firmas bolivianas –de nombre Buhoservice y Gambabol– con el objetivo, decían, de “retomar la actividad comercial” que había perdido tras la quiebra, cuando todo el negocio pesquero pasó a Nueva Pescanova.

El caso es que, al margen de un anunciado plan estratégico sin fechas de ejecución, vieja Pescanova no ha sido nunca capaz de generar ingresos por sí misma. Vive al abrigo y gracias a la inyección económica que le proporciona la multinacional de Chapela: tiene un escaso 0,34% de las acciones, sin opción a dividendos a largo plazo y sin opciones a recuperar el 20% que un día tuvo en la pesquera. Aún así, los inversores creen que vale más de 11 millones de euros, pese a tratarse de un valor cada vez más especulativo.

Desde el pasado mes de julio, de acuerdo a los registros del mercado continuo analizados por Faro de Vigo, del grupo prensa Ibérica, se intercambiaron en Bolsa más de 12,5 millones de acciones de Pescanova SA, casi la mitad de su capital social. El hecho es que en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un 15% de sus títulos no están en circulación porque todavía figuran como propiedad de Manuel Fernández de Sousa-Faro (el expresidente), el fallecido Alfonso Paz-Andrade o el fondo Silicon Metals Holding. A las acciones que sí están en circulación se les denomina free float; buena parte de este volumen de títulos es el que cambia de manos de forma constante y sin una base financiera que lo sustente. Es más, este tipo de inversores especulativos otorgan a la compañía un valor infinitamente superior al que cuantifica su propio consejo de administración.

El valor

La vieja Pescanova participa en la pesquera (Nueva Pescanova) a través de la mercantil Gestión de Participaciones Ría de Vigo. Esto es lo que refiere el último informe financiero, remitido a la CNMV el pasado 30 de enero. “Dicha valoración de esta participación se ha deteriorado [...] hasta valorar dicha participación en el importe de 940.532 euros”. No obstante, la capitalización (valor en Bolsa) se mantiene por encima de los 11 millones de euros, y Pescanova SA no tiene ningún otro objeto de negocio que su participación en Nueva Pescanova. Si se extrapolan estas cifras a la pesquera que dirige Ignacio González, la multinacional de Chapela y que está bajo el control casi exclusivo de Abanca tendría un valor conjunto superior a los 276 millones de euros.

Pero es un baremo demasiado relativo, teniendo en cuenta que estos inversores no atienden a los acontecimientos vitales para vieja Pescanova que han sucedido en los últimos meses. No ya solo el caso instruido por la Audiencia Nacional y que está pendiente de sentencia definitiva en el Supremo –la SA es responsable solidario de indemnizaciones que superan los 160 millones de euros–, sino que ha perdido toda posibilidad de convertirse en una accionista de referencia en Nueva Pescanova. Como avanzó FARO, el Supremo determinó que no le corresponde ningún derecho a reclamar una mayor participación. Vieja Pescanova cerró el ejercicio 2022 con números rojos por casi siete millones de euros.