El buzón de denuncias anónimas, obligatorio para medio centenar de empresas asturianas

Todas las empresas de más de 250 trabajadores, cerca de medio centenar en Asturias, deberán disponer en junio de un buzón de denuncias anónimas en el que poder recibir avisos de posibles irregularidades o ilegalidades de sus trabajadores, accionistas y proveedores con la garantía de que no sufrirán represalias por ello. Las empresas de entre 50 y 250 trabajadores, unas 300 en Asturias, tendrán de plazo para ello hasta el próximo 1 de diciembre.

El Senado debatió ayer el llamado "proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción". La ley obliga a disponer de un buzón de denuncias anónimas tanto al sector privado como al público, así como a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales y tiene como objetivo proteger a quien informe sobre irregularidades conocidas en el marco de una relación laboral o profesional.

¿Por qué una ley de protección a los informantes?

La ley supone la transposición de una directiva comunitaria de 2019 y debía haber entrado en vigor en 2021. "Ha de conseguirse que nadie esté amedrentado ante futuros perjuicios", se afirma en la exposición de motivos de la ley que, además, sostiene que "no hay mejor forma de proteger al que informa que garantizando su anonimato" y fija sanciones de hasta un millón de euros para protegerlo. Para Carmen Muñoz, directora senior de Asuntos Públicos de LLYC, esta norma tiene que ver con un cambio de mentalidad, a favor de una mayor transparencia en las organizaciones. Sin embargo, "hasta que no veamos cómo se aplica en empresas y sector público no podremos saber hasta qué punto la ley habrá logrado proteger al denunciante sin caer en un modelo burocrático e ineficiente. Evitar la caza de brujas, las denuncias falsas o su uso irresponsable es el reto que queda por delante", explica Muñoz.

¿A quién protege de posibles represalias?

A aquellas que tienen vínculos laborales o profesionales con entidades tanto del sector público como del privado. Esto incluye a empleados, autónomos, accionistas, directivos, consejeros, contratistas, subcontratistas o proveedores. Pero también a informantes que ya hayan finalizado su relación profesional, voluntarios, becarios, trabajadores en prácticas o en periodo de formación o personas que hayan participado en procesos de selección. También se extiende el amparo a quien haya prestado asistencia al informante, a las personas de su entorno y a los negocios de su propiedad. Además, la ley hace mención especial a las personas que ponen su información a disposición del público, por ejemplo, a través de los medios de comunicación o de redes sociales. El tipo de denuncias que protege ha estado detrás del descubrimiento de grandes escándalos como los llamados "Papeles de Panamá", el caso "LuxLeaks", o las "tarjetas black" en España. No obstante, la plataforma XNET denuncia que la ley se ha quedado corta al no eliminar la responsabilidad penal.

¿Qué tipo de fraudes son denunciables?

Cualquiera que pueda suponer un incumplimiento de la legalidad. En una empresa, por ejemplo, podrían ser denunciables determinadas prácticas laborales, medioambientales, de consumo... En el sector público, cualquier tipo de corrupción, nepotismo, clientelismo, tráfico de influencias, derroche de fondos públicos...

¿Qué represalias perseguirá la ley?

El texto habla de diversas "conductas intolerables" hacia los informantes, como el despido, intimidaciones, trato desfavorable, daños reputacionales, inclusión en listas negras o anulación de una licencia o permiso.