Agua de Cuevas ha puesto en marcha su nueva línea de envasado en su planta de Felechosa (Aller) que le ha permitido el lanzamiento del formato garrafa, en el que no estaba presente. La inversión ascendió a 2 millones de euros y supondrá una ampliación de plantilla no precisada a medio plazo. Agua de Cuevas es propiedad del grupo cervecero gallego Hijos de Rivera (Estrella de Galicia), que tiene en proyecto invertir 40 millones en el negocio del agua en los próximos cinco años tras haber invertido 18,3 millones en el último lustro. El grupo opera en él con las marcas Cuevas, Cabreiroá, Fontarel y Auara. Además de la cerveza y el agua, está implantado en los mercados de la sidra, el vino, licores, sangría, zumos y otros. Amén de los formatos de botella y botellines de plástico reciclado, Agua de Cuevas comercializará desde ahora garrafas de 6,5 litros, informa J. C.