La jueza traslada a Madrid el expediente del astillero de Barreras: aboga por sancionar a la auditora

El enredo en que se ha convertido el proceso de liquidación de Hijos de J. Barreras continúa. Transferida con éxito la unidad productiva –a una mercantil de Grupo Armón, que ya ejecuta en sus gradas tres proyectos simultáneos–, son múltiples los flancos que han de atender todavía tanto la administradora concursal como el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Lo que está ahora sobre la mesa es la sección sexta del concurso de acreedores, la pieza de calificación, que ha de determinar si el astillero quebró por circunstancias “fortuitas” o si el descalabro obedeció a la negligente gestión de sus todavía propietarios, representados por el canadiense Douglas A. Prothero. El problema es que, para dar continuidad a esta fase del proceso, el juzgado necesita disponer de un informe de auditoría de cuentas de 2021 que no ha recibido. La magistrada Amelia Pérez ha reprobado a la auditora externa, KPMG, y ha mandatado “dar cuenta al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) al objeto de que, en atención a la potestad sancionadora de este órgano, incoe el pertinente procedimiento para dirimir la responsabilidad” de esta firma, “acordando entre otras sanciones el reintegro” de los honorarios percibidos, como consta en el auto emitido este miércoles.

El ICAC es un organismo autónomo, aunque adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre cuyas competencias está la del “control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas regulada [...] mediante la realización de controles técnicos y el ejercicio de la potestad sancionadora”. Este traslado del expediente al Instituto, con sede en Madrid, se hará tras la petición de la administración concursal. “No alcanzamos a comprender el porqué del reiterado incumplimiento de KPMG en la entrega del informe de auditoría”, manifestó los concursales por escrito. El hecho es que la firma auditora, con fecha del 2 de febrero, emitió un informe de denegación de opinión sobre las cuentas de Barreras –al que también ha accedido FARO– al asegurar que no disponía de toda la información necesaria de la empresa como para emitir una valoración firme y certera sobre el balance de 2021. “La firma auditora ha emitido su dictamen cumpliendo rigurosamente las normas técnicas de auditoría y reflejando en el mismo todos los hechos identificados en el transcurso del trabajo”, apuntalaron fuentes de la empresa.

La firma asegura que ha cumplido con rigor las normas técnicas de auditoría

Es un extremo que niega tanto la administración concursal como la magistrada: dos días antes de entregar esa denegación de opinión, la empresa había remitido un borrador de informe de auditoría con salvedades. “Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades”, reza ese documento. Al no disponer de este informe, la administración concursal –ejercida por la empresa Tahice Legal–, ha planteado a la jueza dos escenarios posibles: designar un nuevo auditor o proseguir igualmente los trámites del concurso. La jueza ha optado por el segundo para no demorar más el proceso y no seguir generando créditos contra la masa, que son los gastos en los que incurre una empresa tras solicitar concurso.

Con o sin informe de auditoría, las cuentas de Hijos de J. Barreras relativas a 2021 reflejan el calamitoso proceder de la propiedad, The Ritz-Carlton Yacht Collection, a través de un vergel de mercantiles con sede en Malta. Prothero no colaboró con el trabajo de instrucción, amén de haber dejado un reguero de deudas pendientes que se había comprometido a resolver. En la sección sexta del concurso están personadas, además de empresas auxiliares, las armadoras Havila Kystruten y Naviera Armas. La primera ya ganó el juicio en Londres, como avanzó Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, en primicia, lo que le permitirá reclamar 42,8 millones de euros a la aseguradora, que a su vez hará lo propio contra la propia Barreras. Armas, por su parte, reclama otros 22,8 millones. También se han personado las aseguradoras Abarca y Barents Re, así como Abanca, CaixaBank o la Tesorería General de la Seguridad Social.