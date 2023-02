El TSJA reconoce el plus de peligrosidad a trabajadores de la distribución eléctrica

Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha reconocido el derecho de un trabajador del sector del mantenimiento e instalación de la red de distribución de energía, cuya empresa trabaja para compañías eléctricas, a percibir el plus de peligrosidad previsto en el convenio de aplicación. La demanda, planteada por el presidente del comité de Elecnor Servicios y Proyectos en Asturias y por el sindicato CC OO, sienta un precedente jurídico, según fuentes sindicales, y otros trabajadores podrían demandar ese mismo reconocimiento en los tribunales. En Asturias, este tipo de actividades para el mantenimiento e instalación de subestaciones, centros de reparto y distribución, tendidos eléctricos, arquetas y cableado subterráneo, entre otras tareas, ocupa a unos 2.000 trabajadores, según medios sindicales.

La sentencia del TSJA, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo que había desestimado la pretensión del trabajador. En su resolución, el TSJA sostiene, como ya hizo en una sentencia del 15 de junio de 2007 por otra causa, que el trabajador tiene derecho al plus de peligrosidad «en aquellos supuestos en los que, aun habiendo adoptado el empresario medidas de distinta índole para minimizar el riesgo (de procedimiento, así como equipos de protección individual), el mismo, aunque en menor medida, continúa existiendo». El TSJA no reconoce sin embargo el derecho a percibir el complemento por penosidad en el trabajo, que también reclamaba el demandante, por considerar el tribunal que en su caso no concurren las circunstancias que justifiquen esa percepción.

El plus de peligrosidad supone un aumento salarial de 80 euros al mes. El demandante explicó que lo relevante no es tanto la compensación económica como el reconocimiento de la peligrosidad en las tareas que desarrollan este tipo de trabajadores. La sentencia condena a Elecnor al pago de 87 euros hasta junio de 2021 y a Elecnor Servicios y Proyectos al abono de 115,58 euros a partir de esa fecha, más el interés del 10% en ambos casos desde que debieron ser abonados.