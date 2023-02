La gran industria asturiana rechaza la rebaja de la luz que prevé el Gobierno con el respaldo del Principado

El Gobierno ultima una reforma de las rebajas de la factura de luz del que se benefician cientos de compañías industriales españolas, un mecanismo que no colma las pretensiones de las grandes fábricas asturianas. Con la reforma se ampliarán aún más los sectores económicos que pueden acogerse a las ayudas y se disparará hasta más de 1.000 el número de empresas beneficiarias. La gran industria electrointensiva, con fuerte peso en Asturias, rechaza el proyecto porque en principio las ayudas no se graduarán en función de la intensidad del uso de la electricidad. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (AZSA), presentó alegaciones. No hizo lo mismo el Gobierno de Asturias –que hasta ahora respaldaba las demandas de esa agrupación–, mientras que el de Cantabria sí presento alegaciones.

El Ejecutivo pretende llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros un real decreto para reformular el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para adaptarlo a la nueva regulación de ayudas de la UE. El Ministerio de Industria ya solo está a la espera de recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Europea con la confirmación de que el texto se ajusta a las nuevas directrices comunitarias para ayudas estatales en medio ambiente y energía, y también de contar con el plácet del Consejo de Estado, una vez obtenido el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Cuando esté aprobada la reforma, el Ministerio aún comandado por Reyes Maroto organizará la primera convocatoria de ayudas con las nuevas normas. El nuevo sistema de reparto ampliará el número de sectores económicos que la UE permite ser considerados como electrointensivos para recibir ayudas específicas y descargar el enorme peso que tiene el coste de la electricidad en su actividad. El número de sectores beneficiarios pasará de los 62 actuales a 118 –quizá finalmente a 119 a petición de la CNMC–, tras incluirse todas las industrias extractivas –lo que puede beneficiar a empresas mineras asturianas– en línea con la estrategia de Bruselas de potenciar la autonomía comunitaria en la gestión de sus propias materias primas. Las ayudas consisten en una rebaja de los cargos que se incluyen en el recibo de las compañías industriales –con los que se financian la retribución a las renovables reguladas y los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares– y en un mecanismo de cobertura para la adquisición de energía a largo plazo. La ayuda máxima para los sectores "en riesgo significativo" de deslocalización –un total de 92 de los 118 sectores beneficiados– se mantiene en el 85% de los costes subvencionables, mientras que para los sectores "en riesgo" de deslocalización –los 26 restantes– es del 75%. No obstante, estos últimos también podrán llegar al 85% si cumplen determinadas obligaciones. Se añade también la posibilidad de conceder una ayuda por encima del 85% a aquellas instalaciones especialmente electrointensivas. Por primera vez se reconocerá la excepcionalidad de estas compañías en el estatuto, tal como reclamaba la gran industria, el Gobierno del Principado y las organizaciones empresariales y sindicales de Asturias. No obstante, el texto del proyecto de real decreto señala que esas instalaciones especialmente electrointensivas podrán obtener más del 85% "si hay presupuesto disponible una vez todas las instalaciones han recibido la ayuda máxima", con lo que se reducen al mínimo las posibilidades teniendo en cuenta que ahora habrá muchas más empresas beneficiarias y la partida prevista en los presupuestos generales del Estado de 2023 (91 millones para compensar cargos y 1,5 millones para avales a contratos de energía a largo plazo) en similar a la de años anteriores. La asociación AEGE ,a la que pertenecen ArcelorMittal y AZSA, reclamó en sus alegaciones desvincular las ayudas del estatuto de la disponibilidad presupuestaria y graduarlas en función de la intensidad del uso de la electricidad. También establecer la compensación máxima permitida por la Comisión Europea en los cargos de financiación de renovables. El Ministerio de Industria relajará algunas exigencias del estatuto de las electrointensivas para facilitar el acceso a las ayudas de más compañías: se rebajará del 10% al 5% del valor añadido bruto de la compañía la intensidad de uso de la electricidad requerida; la obligación de que el 50% del consumo eléctrico sea en horas valle no se aplicará para las ayudas de este año de manera excepcional; se facilita que reciban las ayudas empresas que cubren toda o gran parte de su demanda eléctrica con autoconsumo; y se amplía el abanico de acciones que se incluyen entre las inversiones exigidas en eficiencia energética para percibir la ayuda. El resultado, según los cálculos que maneja Industria, es que el número de empresas beneficiarias de la rebaja del recibo pasará de las cerca de 610 actuales hasta un total de cerca de 1.050. En paralelo, y como parte de las medidas extraordinarias para paliar el impacto de la subida de la luz recogidas en el tercer decreto anticrisis, el Gobierno decidió mantener una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan las empresas electrointensivas en su factura eléctrica –con los se pagan las inversiones en redes eléctricas–. El Ejecutivo ha decidido prolongar la medida sólo hasta el próximo 30 de junio, pero AEGE reclama ya al Gobierno como medida de protección imprescindible para la gran industria que mantenga ese descuento al menos durante todo 2023. Desde el Ejecutivo, de momento, se da largas a la gran industria sobre la prórroga. "Es pronto para evaluar la conveniencia o no de una prórroga de esta exención más allá de dicha fecha", apuntan fuentes gubernamentales, que añaden: "se deberá evaluar en función de la evolución del precio de la energía y su impacto en la industria".