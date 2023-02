La subida del salario mínimo a 1.080 euros será aprobada mañana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros, y pidió "coherencia" y "responsabilidad" a la patronal para su aplicación.

"No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba", recalcó Sánchez en un acto en Málaga. Según el jefe del Ejecutivo, "en este país no puede haber doble vara de medir, una para la mayoría de la gente de a pie y otra para la minoría elitista", y advirtió de que "aquí no va a haber ley del embudo, muy ancho para la mayoría y muy estrecho para la minoría".

Sánchez negó que en España haya un Estado sobredimensionado y que los ciudadanos vivan por encima de sus posibilidades, y explicó que lo que está ocurriendo en los últimos 15 años es la "erosión" de la clase media y trabajadora, ya que mientras los precios han subido en ese período un 16-17%, los salarios lo han hecho un 10%. "Se ha perdido poder adquisitivo", incidió Sánchez, que reiterado su compromiso de hace cuatro años de lograr "el 60% de salario medio como salario mínimo interprofesional", lo que, subrayó, se va a cumplir en el próximo Consejo de Ministros.

"Ahora lo que hace falta es que los empresarios se sienten con los trabajadores para subir los salarios", advirtió Sánchez , que destacó que "España es la economía principal de Europa que más crece y tenemos la tasa de empleo más alta de los últimos 15 años".