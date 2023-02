FADE y sindicatos exigen más fondos si la rebaja de la luz se abre a más industrias

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO coinciden en que si el mecanismo para rebajar el precio de la luz se abre a más empresas como pretende Reyes Maroto será necesario dotarlo de más fondos para que no perjudique a la gran industria electrointensiva asturiana. El Gobierno regional destaca que en las convocatorias anteriores no se agotaron los fondos y confía en que, "si fuera necesario", se amplíe el presupuesto para que grandes compañías como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc no pierdan competitividad en los mercados internacionales.

El Gobierno de España ultima una reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos con la que se prevé elevar de 610 a 1.050 las empresas beneficiarias. Además, por primera vez se reconoce la singularidad de instalaciones "especialmente electrointensivas" para que puedan obtener ayudas por encima del 85% de los costes subvencionables. Sin embargo, esa posibilidad queda condicionada a "si hay presupuesto disponible una vez que todas las instalaciones han recibido la ayuda máxima". Para 2023 hay presupuestados 91 millones para el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, como en años anteriores.

"Ampliar la base de compañías susceptibles de recibir ayudas para paliar la actual crisis será una actuación positiva, siempre y cuando el presupuesto recoja las necesidades de todas ellas, desvinculando las ayudas de disponibilidades presupuestarias", afirmó María Calvo, presidenta de FADE. "El Gobierno debe tener en cuenta que las compañías especialmente electrointensivas son activos estratégicos y las más vulnerables ante procesos de deslocalización, puesto que forman parte de mercados globales muy competitivos. Ante la disyuntiva entre proteger a más o proteger mejor, proponemos, además de una ampliación presupuestaria, establecer un sistema progresivo para la intensidad de estas subvenciones en función del consumo energético de cada empresa", señaló Calvo.

"Si se amplía el número de beneficiarios lo razonable es que se amplíe el presupuesto", señaló Jenaro Martínez, secretario regional de UGT-FICA, que añadió que "si no hay soporte financiero no servirá de nada que se recoja la figura del consumidor hiperelectrointesivo". Por su parte, Damián Manzano, secretario regional de CC OO de Industria, señaló: "En su día dijimos que el estatuto era insuficiente y si se amplía el número de empresas sin aumentar los fondos y se añaden nuevas incertidumbres es una vuelta de tuerca más para la gran industria".

Desde el Gobierno del Principado se destacó que en 2021 las industrias utilizaron el 66% de los fondos disponibles para reducir los cargos en la factura eléctrica y en 2022 el 46%. "Las ayudas no se agotaron y por lo tanto se podría aumentar el número empresas", señaló Belarmina Díaz, directora general de Energía. "No es una mala noticia que se sumen más empresas y si no hay presupuesto suficiente para que los mayores consumidores de energía puedan tener ayudas con el máximo de intensidad permitida, pediremos que se aumente", añadió Díaz, que aseguró que el Gobierno regional está alineado con las demandas de la gran industria y que en el consulta pública de la reforma del estatuto fue "el único" Gobierno regional que envió respuestas y demandó que las industrias puedan acceder a las ayudas máximas que permite la UE. Sin embargo, al texto del proyecto de reforma no presentó alegaciones como sí hizo el Gobierno de Cantabria.