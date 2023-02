El Principado ve "cercano un acuerdo" para salvar la antigua fábrica de Danone en Salas

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, afirmó ayer que "es posible que esté cercano un acuerdo" empresarial para mantener la actividad en la antigua fábrica de Danone en Salas, cerrada desde el 30 de diciembre. "La última palabra [sobre una posible inversión] no está dicha y siguen las negociaciones, y es posible que esté cercano un acuerdo, pero eso lo veremos más adelante", señaló Fernández en la comisión de Industria de la Junta General.

El diputado de Podemos Daniel Ripa le preguntó por el cierre de la factoría salense –que daba empleo a 79 personas– y por las medidas del Principado para mantener la actividad en el municipio. En las últimas semanas se ha apuntado sobre una posible adquisición de la planta por parte de una compañía extranjera –en Salas se habla de una firma holandesa–, después de que las empresas Prolacto y Arla Foods se hayan desentendido del proyecto.

"No hay ninguna otra posible valoración del cierre que una negativa, porque la situación decidida por Danone no sólo perjudica a sus trabajadores, sino también a un concejo cuyo bienestar socioeconómico depende de la continuidad de una planta de esa envergadura", respondió Fernández. "La intención original de Danone era un cierre y un desmantelamiento de la fábrica, lo cual provocó el rechazo frontal tanto del Gobierno central como del Principado y del Ayuntamiento de Salas", explicó el consejero, que añadió que la multinacional francesa "mantiene negociaciones con posibles inversores que podrían estar muy avanzadas o no, porque una negociación entre partes privadas puede estar muy avanzada un día y al día siguiente saltar por los aires, pero esperamos que no sea el caso", manifestó Fernández.

ArcelorMittal

Ripa también interrogó al responsable de Industria por las exigencias del Principado a Arcelor a cambio de la inyección de 450 millones de euros para la transformación de la planta de Veriña. "Hemos pedido a Arcelor que acometa las inversiones de descarbonización en Asturias que garanticen la producción de acero limpio y sostenible en las próximas décadas", aseguró Fernández.