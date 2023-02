¿Quién es Antonio Cabrales, dimisionario consejero del Banco de España a las horas de ser nombrado?

Antonio Cabrales, que el miércoles decidió dimitir como consejero el Banco de España pocas horas después de ser nombrado por el consejo de ministros, es un prestigioso economista muy alejado de la política. Propuesto por el PP en el acuerdo con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para los dos relevos que se tienen que llevar a cabo en el órgano de gobierno del instituto emisor, era la apuesta popular por un perfil no ligado al partido, independiente y con prestigio profesional para formar parte del comité ejecutivo del Banco de España.

Con carácter técnico ha optado por alejarse de las polémicas políticas después de que se supiera que firmó un manifiesto en favor de la colega economista y 'exconsellera' de Educació de la Generalitat, Clara Ponsatí, huída a Escocia tras el referèndum del 1-O. Con ella coincidió brevemente en su etapa de docencia en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de 1993 a 2006 cuando esta economista, muy ligada al CSIC en su carrera y docente en las universidades de Georgetown (EEUU) y Saint Andrews (Escocia), fue profesora entre 2003 y 2004. Según quienes le conocen el nexo de unión entre ambos es la especialidad en la teoría de juegos. "Se trata de un economista de gran prestigio y la campaña contra él es una mala señal de cómo tienen que ser los nombramientos en las instituciones donde deberían predominar perfiles independientes y profesionales", según algunas fuentes consultadas.

Cabrales se limitó a firmar ese documento de apoyo a Ponsatí como profesional dirigido a la Universidad de Saint Andrews en Escocia, donde la acogieron y de la que era catedrática, al igual que hicieron un total de 52 de los economistas de mayor prestigio en España, encabezados por Salvador Barberà, Jordi Galí, Albert Marcet y el 'exconseller' de Economia, Andreu Mas-Colell. En este caso, el nexo de unión con Cabrales es la especialidad de microeconomía.

Fue precisamente el apoyo a Mas-Colell, con una prolongada carrera docente en Harvard, miembro de los gobiernos de Jordi Pujol y Artur Mas y profesor de la UPF desde 1995, procesado por el Tribunal de Cuentas por la financiación que el Govern destinó a difundir el 'procés' en el exterior durante su etapa al frente de las finanzas catalanas, otro de los hechos que Cabrales temía que se convirtiera en material de desgaste para él.

Tesis doctoral

Y para más inri, el mismo medio digital conservador que publicó la noticia sobre Ponsatí ('The Objective') apuntó el martes, cuando se celebraba el consejo de ministros que lo nombró consejero del Banco de España, que Cabrales había apoyado un manifiesto de economistas que supuestamente avalaron la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que en 2018 causó cierta polémica tras su llegada a la presidencia del Gobierno.

Ante el temor de que todo ello, pese a no ser independentista y a haberse limitado a firmar en apoyo a colegas, se convirtiera en una batalla y un desgaste para él, el catedrático de la Universidad Carles III de Madrid ha preferido apartarse de los focos. En declaraciones al diario Abc el mismo martes fue contundente: "No quiero tensar más el país y me parecía que esto iba a tensar. Necesitamos calma". De esta forma ha optado por intentar evitar una ola de informaciones destinadas a perjudicarle, como se especula que podría haber sucedido con representantes del PP descontentos con su elección como protagonistas.

Cabrales (Madrid, 1964), premio Jaume I de Economía en 2021, es doctor en Económicas por la Universidad de California, en San Diego, institución en la que Clara Ponsatí fue profesora visitante entre 1993 y 1994. De 1998 a 2005 fue profesor asociado de Economía en la UPF y al año siguiente impartió la misma disciplina como profesor, de 2005 a 2006. En la actualidad es profesor del departamento de Economía de la Carles III. De 2013 a 2020 también impartió clases en el University College de Londres.

La renuncia de Cabrales ha desbaratado uno de los pocos acuerdos entre el Gobierno y el PP para renovar cargos en las instituciones del Estado. Ahora las dos partes, en principio, deberán buscar otro candidato. La propuesta por el PSOE en ese acuerdo, Judit Arnal, doctora en Economía por la Universidad de Navarra y técnica comercial del Estado, fue jefa de Gabinete de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía hasta hace apenas unas semanas, fue nombrada también en el consejo de ministros del martes.

Por lo pronto, el PP se ha apresurado a manifestar su comprensión con Cabrales y marcar diferencias con respecto a los socialistas. "Respetamos la decisión del señor Cabrales y entendemos su deseo de evitar cualquier tipo de polémica. Frente a lo hecho por el Gobierno, en donde la vicepresidenta económica ha propuesto a la que era su jefa de gabinete; el PP aboga por nombramientos de perfiles independientes y de reconocida trayectoria, en la línea de lo que defendemos en nuestro plan de calidad institucional", informa Pilar Santos.

Otro reto será el relevo de Núria Mas, profesora del IESE, y sustituta en su día de Guillem López Casasnovas, como representante de la que se denomina 'cuota catalana' en el Banco de España. El mandato de Mas vence el próximo 24 de marzo y a partir de entonces se verá si se mantiene esta tradición y si Gobierno y ERC negocian un candidato.