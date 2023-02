Amazon garantiza la apertura de la nave de Bobes, pero no se atreve a ponerle fecha

Amazon garantiza que su centro logístico en Bobes (Siero), ya construido, entrará en funcionamiento. Pero no se atreve a pronosticar cuándo. "A día de hoy, el proyecto no está en duda, ni mucho menos. Pero la empresa no sabe cuándo se pondrá en marcha", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA el alcalde de Siero, Ángel García.

La activación de la nave situada en el polígono sierense es una de las grandes incógnitas de la economía asturiana. En noviembre, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, había señalado que "si no se tuercen las cosas" la apertura podría tener lugar en 2023, si bien Amazon estaba ya acusando una "importante caída de ventas" que había obligado a reorganizar varios proyectos. A nivel global, la compañía está inmersa en el despido de 18.000 empleados. En el arranque de 2023, la situación parece igual de incierta, lo que mantiene en el aire la fecha de inauguración del centro de Bobes. "Amazon venía de unos años de crecimiento desorbitado del comercio ‘online’ y ese consumo ha caído, y a eso se añaden las incertidumbres económicas y el encarecimiento de los materiales", explica García, que asegura tener una "relación fluida" con la empresa.