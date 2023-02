La aprobación definitiva de las ayudas de la Unión Europea (UE) para ArcelorMittal, claves para el futuro de la industria siderúrgica en Asturias, se convirtieron en la mañana de este viernes en escenario de batalla política entre el PP y el PSOE. Diego Canga, candidato autonómico popular y hombre bien relacionado en Bruselas tras décadas de trayectoria como alto funcionario europeo, se adelantó a la comparecencia en Gijón de la Ministra de Industria, Reyes Maroto, para anunciar que hoy se concedería una ayuda de 460 millones para la multinacional. Aseguró tener "información directa".

Y Maroto, más tarde, ya al mediodía, le replicó, diciendo que no es "competente" para dar esa información y acusándole de "irresponsable". Asimismo, la Ministra, que sí dijo que la ayuda a Arcelor será "inminente", negó que el expediente de concesión de la misma vaya a culminarse hoy.

"Ha habido una noticia que desconozco de dónde sale, porque sin duda el competente para poder anunciar y tener confirmación de esa noticia es el Ministerio para la Transición Ecológica de la mano del de Industria, y puedo decir que no tenemos confirmación y apelo a la responsabilidad", comenzó diciendo Maroto en respuesta a Canga.

"Creo que la persona que ha dicho que estas ayudas estaban aprobadas, desconozco quién es, no tiene acceso al expediente, no es parte interesada y, por lo tanto, está poniendo en riesgo un procedimiento administrativo, poniendo en riesgo a los funcionarios que están llevando este expediente, que están en la Dirección General de Competencia. Apelo a la responsabilidad", reiteró la Ministra.

Si bien, primero dijo desconocer quién es Canga, luego dejó entrever que lo tiene mejor ubicado de lo que decía. "Una persona no puede utilizar sus influencias cuando estamos hablando de un expediente que depende de los ministerios y cuando podría poner en riesgo las inversiones de Arcelor. Le ha faltado ética a esta persona y apelo a la responsabilidad, no todo vale en política y no hay que poner en riesgo a los funcionarios", señaló.

Asimismo desmintió el anuncio de Canga. "Hoy no se va a aprobar, no tenemos confirmación de que este expediente esté terminado. Sí he dicho que hemos enviado la última documentación y esperamos que sea inminente. La falta de ética dice mucho de una persona que dice trabajar para Asturias pero pone en riesgo el proyecto", sentenció.

El anuncio de Diego Canga

La Comisión Europea anunciará hoy la ayuda de 460 millones para Arcelor. Fue lo que anunció el candidato del PP a la presidencia del Principado y alto funcionario de la UE en excedencia, Diego Canga. "Es una buena noticia para Asturias", valoró por el peso que Arcelor "tiene en el PIB de la región ".

Canga precisó que aunque se había hablado de que la ayuda sería de 450 millones, finalmente será algo mayor, de 460 millones. Asimismo, reprochó al presidente Adrián Barbón que no haya ido a Bruselas, a diferencia de lo que hicieron otros presidentes autonómicos como Vicente Álvarez Areces y Javier Fernández, "a los que me encontré muchas veces allí", comentó el ahora candidato del PP al Principado.

"Al no ir allí se tiene que fiar de lo que le dicen otras personas, yo les doy información directa ", destacó Canga