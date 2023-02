El Supremo anula un pago de 10,3 millones de euros que Hacienda impuso a Capsa

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado de forma unánime anular la liquidación de 10.320.853 euros que impuso en 2016 el Tribunal Económico Administrativo Central a Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) por el impuesto de sociedades de los años 2007, 2008 y 2009, según especifica una sentencia de 26 de abril de 2022, a la que ha tenido acceso en exclusiva "El Periódico de España", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA. Otros magistrados, en concreto los de la Sección Primera del Alto Tribunal, tendrán que decidir en las próximas semanas sobre otra liquidación de la empresa asturiana, en concreto de 8.115.414 euros, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, también por el Impuesto de Sociedades.

El pleito obedece al aprovechamiento por la empresa de las deducciones en el impuesto de sociedades por participar en la promoción y difusión de acontecimientos de excepcional interés público, como por ejemplo la Barcelona World Race, la Expo Zaragoza 2008 y la competición deportiva Alicante 2008 Vuelta al mundo a vela.

En la resolución el Supremo, que reconoce un cambio de criterio, corrige la decisión previa de la Audiencia Nacional, que había confirmado el acta que impuso Hacienda contra la firma alimentaria: "Para llevar a cabo una adecuada interpretación de la finalidad de la norma, no podemos estar, exclusivamente, al coste material de la publicidad, sino al gasto que en publicidad ha dejado de pagar la Administración", destacan los magistrados, que recuerdan que la normativa busca incentivar la iniciativa privada: "No es, pues, el precio material del soporte, sino el valor de la publicidad del evento de interés general y su trascendencia divulgativa. Por ello, resulta evidente que la deducción fiscal no puede plantearse sobre el citado coste de la inserción del logotipo sino, por el contrario, por el coste de la actuación publicitaria integral en su conjunto", completa el fallo el Tribunal Supremo.

Así, esta nueva interpretación establece que la Audiencia Nacional, al mantener la liquidación de 10,3 millones contra Capsa, había realizado una "interpretación restrictiva del beneficio fiscal", pues lo reducía "a cantidades insignificantes y por ello carentes de lógica". Al acudir a la iniciativa privada para difundir estos eventos, prosigue la sentencia, se "impide" a la Administración limitar los efectos –positivos y negativos– que de tal actuación se deducen: "Llevar a cabo una interpretación del precepto de referencia [...] implica, sencillamente, apelar a una colaboración privada –para una actuación pública– ajena a los límites de la realidad social económica, y contraria a lo que la misma norma pretende. La realidad social constituye un elemento de la interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a las que ha de aplicarse la norma, teniéndola en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad", prosiguen los magistrados.