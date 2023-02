Tres horas de confusión y reproches sobre la ayuda a Arcelor: Maroto estudia pedir a Bruselas que abra un expediente a Canga por "usar información confidencial"

Fueron tres horas de confusión y reproches, con el futuro industrial de Asturias como telón de fondo de un episodio que mezcló la alta política y el esperpento. En el mediodía de ayer, hasta que la Comisión Europea difundió su comunicado, nadie tenía muy claro si Bruselas había aprobado definitivamente las ayudas para la transformación de ArcelorMittal en Gijón.

A las 12 de la mañana había dos actos convocados, uno en Gijón y otro en Oviedo. En el primero participaba la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para presentar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, cuyo principal destinatario es la fábrica de Arcelor en Gijón. La fecha definitiva de la autorización de los fondos por parte de Bruselas y sucuantía económica han sido objeto de especulación desde hace meses. En el acto estaban presentes el presidente asturiano, Adrián Barbón, varios consejeros y representantes empresariales y sindicales.

Mientras los protagonistas hablaban en el auditorio del recinto ferial Luis Adaro, una noticia empezó a inundar los teléfonos móviles de los espectadores. Se trataba de una rueda de prensa en Oviedo del candidato del PP al Principado, Diego Canga. En ella, el antiguo funcionario de la Comisión Europea anunciaba que sería justo ese día [el viernes 17 de febrero] cuando Bruselas aprobaría la inversión, cifrada finalmente en 460 millones de euros, diez más que los previstos por el Ministerio. Canga aseguró tener "información directa" de la operación.

En su intervención del acto del PERTE, la ministra Maroto se limitó a asegurar que el permiso europeo sería "inminente", sin mayor precisión. Por su parte, en su discurso impreso, repartido previamente a la prensa, Barbón contaba con instar a Maroto a apremiar a su vez a la UE a aprobar las ayudas: "Ministra, te confieso que vivo en una cuenta atrás permanente". Pero al conocer el anuncio de Canga, el presidente asturiano improvisó sin papeles y se limitó a lanzar un dardo contra su oponente del PP y cargar contra "los burócratas europeos que todo lo marean".

Finalizada la presentación, a las 13:30, los periodistas preguntaron a Maroto por la información comunicada por Canga. Su desmentido fue tajante: "Hoy no se va a aprobar, no tenemos confirmación de que este expediente esté terminado". La ministra tachó de "irresponsable" la acitud del exfuncionario europeo, le acusó de "falta de ética" y aseguró que sus palabras "ponen en riesgo la inversión de Arcelor". Maroto llegó a ignorar la identidad del autor del anuncio. "Desconozco quién es", pero a renglón seguido precisó que "no es parte interesada en este proceso", que "no tiene acceso al expediente" y que "no puede utilizar sus influencias para hablar de un expediente que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el de Industria".

Con esta rotundidad, todo indicaba que las noticias desde Bruselas aún se harían esperar. Pero no fue así. Dos horas después, sobre las 15:00, la Comisión Europea envió un comunicado oficial anunciando la aprobación de una ayuda de 460 millones de euros para la factoría de Arcelor en Gijón.

Una hora después, de camino al Aeropuerto de Asturias para regresar a Madrid, la ministra Maroto aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que estudia solicitar a la Comisión Europea la apertura de un expediente administrativo a Diego Canga "por hacer uso público, sin ser parte interesada, de una información confidencial". Maroto afirmó que tanto él como Adrián Barbón sabían que Bruselas anunciaría la concesión de las ayudas a lo largo del día, pero que no podían hacerlo hasta que no hubiera comunicación oficial. "Lo que ha hecho Canga es éticamente reprobable", insistió.

"Lamento la conversión de un funcionario de la Comisión en un político populista, que no sabe diferenciar el trabajo de un empleado público del de un político", arremetió el eurodiputado asturiano Jonás Fernández, que además anunció una "pregunta escrita urgente" a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, sobre lo sucedido.