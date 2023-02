Asturias vislumbra la nueva era del acero: así será la reconversión para la descarbonización

El ambicioso plan de ArcelorMittal para la descarbonización parcial de sus plantas siderúrgicas asturianas, y para el cual la Comisión Europea autorizó anteayer la concesión de 460 millones en ayudas públicas por parte del Gobierno de España, permitirá a la región preservar la continuidad de un sector que ha venido siendo tractor y vertebrador de la estructura productiva de la comunidad desde mediados del siglo XIX y cuyo impacto en el producto interior bruto (PIB) y en el empleo del Principado lo acredita como una actividad crucial en la configuración industrial del territorio.

La aprobación de las ayudas, que era condición para la viabilidad de la inversión según admite la Comisión Europea, garantiza a su vez la pervivencia de Asturias como única región española con una planta siderúrgica integral en la medida en que el nuevo proceso de producción con el que se va a sustituir uno de los dos hornos altos y la acería de Gijón mantendrá la capacidad de obtener acero a partir de la materia prima (el mineral de hierro), a diferencia de aquellas otras factorías y territorios en los que se obtiene acero secundario a partir de chatarra.

Y, en último término, el proyecto de ArcelorMittal permitirá a Asturias incorporarse en primera hora a la nueva era del acero verde y afrontar el desafío de las novedosas tecnologías de vanguardia para su producción, lo que, aun no estando exento de riesgos e incertidumbres, se vislumbra como una necesaria anticipación y adaptación a los nuevos modos de producir en una comunidad en la que, en sus 166 años de continuidad en la actividad siderúrgica –226 desde sus primeras intentonas y fracasos– no siempre los cambios tecnológicos que vivió la actividad favorecieron a sus factorías.

La inversión comprometida (1.000 millones de euros, aunque se estima que podría terminar rondando los 1.600 millones) despeja el futuro de las factorías de Gijón y Avilés en tanto que, sin una intensa política de descarbonización del proceso productivo, la actividad fabril de Arcelor Mittal no podría persistir más allá de esta primera mitad del siglo: la legislación europea impone la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta un mínimo del 55% en 2030 y la neutralidad climática (cero emisiones netas) en 2050. Antes, desde 2026, la UE reducirá hasta su desaparición en 2034 la entrega de derechos de emisión gratuitos para la industria con riesgo de deslocalización, lo que disparará en sus fábricas el coste por contaminar.

El plan

Con estas exigencias, a la industria sólo le cabe hacer de la necesidad virtud o resignarse a desaparecer. Las ayudas públicas a las magnas inversiones que requiere la descarbonización tratan de prevenir precisamente el riesgo de erradicación de suelo europeo una de las actividades conceptuadas como sectores líderes por su impacto en el tejido económico y en el empleo, por su efecto arrastre sobre otros ámbitos de la economía y por su propia impronta y potencial. La siderurgia, que estuvo en el origen de la revolución industrial, y que en su configuración moderna tiene por ello un marchamo y génesis manifiestamente europeos, sigue siendo considerada hoy como un puntal irrenunciable de todo país industrializado.

Los sindicatos demandan que no haya reducción de capacidad instalada en las plantas asturianas

El plan de Arcelor prevé la sustitución de uno de los dos hornos altos de Gijón (los únicos existentes en España) por un horno de reducción directa (DRI) del mineral de hierro, que sustituirá el carbón por el hidrógeno verde como fuente energética primaria y que permitirá obtener prerreducidos de hierro en vez de arrabio para su transformación posterior en el horno eléctrico híbrido que se levantará en la factoría de Veriña mediante la remodelación de la actual acería gijonesa. Esta instalación, alimentada con energía eléctrica de origen renovable, será capaz de consumir tanto los prerreducidos procedentes del horno DRI como chatarra de acero.

La premura con la que actuó ArcelorMittal en Asturias diseñando el proyecto, pactando ayudas con el Gobierno y solicitando su autorización a Bruselas hace 19 meses (fue, hasta donde se tiene noticia, el primer proyecto de estas características, en hacerlo) debería tener ahora continuidad en el largo proceso de ejecución que aún resta. El Gobierno debe llevar un decreto al Consejo de Ministros para aprobar de modo definitivo las subvenciones y la compañía, que ha seguido trabajando en el diseño del proyecto, permisos, trámites y otros extremos capitales (como la negociación de alianzas para garantizarse el suministro de hidrógeno verde, la financiación y otros aspectos trascendentales), tendrá aún que superar algunos requisitos que ella misma se ha impuesto.

Acuerdo laboral

Arcelor Mittal condicionó la ejecución del proyecto a varias exigencias, entre ellas que sea posible llegar a un pacto con la representación laboral para reconfigurar y adaptar las plantilla a los nuevos procesos, mejorar la polivalencia y versatilidad de los equipos, garantizar la competitividad de la división de productos largos (carril y alambrón) –que será la directamente abastecida por las nuevas instalaciones– y pactar un plan no traumático de salidas, dado que el nuevo proceso fabril requerirá menos empleo. La previsión es que la plantilla (unas 4.900 personas en Asturias en la actualidad) se reduzca en unos 900 trabajadores.

Los sindicatos han manifestado su compromiso con el plan de descarbonización y la viabilidad de las inversiones, pero tratan de garantizar que no haya merma de capacidad productiva. Los planes iniciales de la multinacional prevén que las factorías asturianas reduzcan su techo de capacidad productiva en 1,1 millones de toneladas anuales respecto a los 5 millones que hoy están en condiciones de llegar a producir con los dos hornos altos operando a plena actividad, lo que ahora no está ocurriendo pese a la reactivación este mes del horno alto A, que había estado parado desde el 28 de febrero por baja demanda y altos costes.

Que la empresa sea diligente en todo el proceso que resta puede ser vital en la medida en que va a producirse una previsible saturación de proyectos en Europa. En enero había más de 60 proyectos en tramitación sólo en el sector siderúrgico europeo –sin contar otros ámbitos fabriles también abocados a la descarbonización como exigencia ineludible– y, según la patronal continental del acero (Eurofer), "aumentan mes a mes". Todos los proyectos pretenden ejecutarse antes de 2030, lo que precisará la movilización de unos 85.000 millones de euros para reducir las emisiones de CO2 en esa fecha en 81,5 millones de toneladas. Que las autoridades europeas de la Competencia y el ejecutivo comunitario hayan tardado 19 meses en otorgar su beneplácito a las ayudas de Estado al plan asturiano de la multinacional inquietó en la cúpula de la compañía por el temor a que las ingenierías especializadas se viesen desbordadas por la demanda si los proyectos más madrugadores quedasen sobre la mesa a la espera del gran tropel de solicitudes posteriores. A este riesgo de colapso se agrega que los grandes incentivos públicos que EE UU está concediendo a las industrias mediante la denominada Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden para que acometan la transición energética está derivando en acaparamiento al otro lado del océano de los equipos necesarios para hacer realidad la revolución del hidrógeno verde. Por consiguiente, el tiempo importa. Y más cuando la vida útil del horno alto A, que se pretende sustituir, expirará entre el tramo final del año próximo y comienzos de 2025. En su autorización de este viernes, la Comisión Europea da por hecho que las nuevas instalaciones de la factoría de Veriña comenzará a operar a fines de 2025.

Planes futuros

Para más adelante quedará el proyecto –ya apalabrado entre ArcelorMittal y el Gobierno de España– para dotar a la fábrica de Avilés con otro horno eléctrico híbrido que reemplazaría a la actual acería LD-A. Y, a más largo plazo, quedará pendiente una solución para el horno alto B, en el que la urgencia es menor: porque su vida útil no finalizará hasta 2032 y porque es el más moderno y también el más eficiente, dado que es capaz de aprovechar gases de las baterías de coque mientras que su propio gas residual es consumido en la central térmica de EDP en Aboño, todo lo cual permite –en un ejemplo de economía circular– reducir su factura energética y el impacto económico por los derechos de emisión. Parece en todo caso que esta vez Asturias va a sumarse con prontitud a las nuevas soluciones tecnológicas y que su siderurgia va a formar parte de la vanguardia en la transformación radical a la que está llamado el sector. Aunque ir por delante tiene riesgos cuando se trata –como en este caso– de tecnologías aún no suficientemente maduras, quedarse atrás –como hizo Asturias en otras reconversiones por la resistencia numantina a afrontar cambios que no eran fáciles– tiene indudables costes de oportunidad. Las mutaciones tecnológicas que experimentó la siderurgia en el pasado siempre entrañaron cambios de posicionamiento y relevancia entre las regiones y empresas productoras. No fueron por ello inocuos en términos de prosperidad para los territorios, sus accionistas y sus trabajadores. El reinado siderúrgico malagueño feneció tras 30 años de hegemonía cuando el carbón de piedra se impuso al carbón vegetal y esto entronizó el gran liderazgo asturiano, que perduró durante quince años, entre 1864 y 1879. La aparición del convertidor Bessemer, que redujo el aporte de carbón y primó la disponibilidad de mineral de hierro, supuso, junto con otros factores, la primacía vasca a partir de 1880, con Asturias relegada a la condición de segundo productor nacional de acero tras perder el Principado y las cuencas mineras (Duro Felguera y Fábrica de Mieres) la renta de situación que les permitió hasta entonces una posición de ventaja por su cercanía a los yacimientos de hulla. El ascenso vasco –con buenos yacimientos férricos– se produjo en detrimento de Asturias pese a que en 1879 se constituyó la tercera siderúrgica asturiana (Fábrica de Moreda), que ya no buscó la cercanía a las minas de carbón sino al puerto de Gijón para recibir mineral de hierro y expedir el producto acabado. La antigua hegemonía asturiana no se restableció hasta que Ensidesa se instaló en la ría de Avilés por decisión del Estado. Esta preeminencia aún fue más relevante tras las reconversiones de los años 80 y 90 del siglo XX. Asturias quedó como única siderurgia integral española. Y ahora el plan de ArcelorMittal lo consolidará. Aun habrá más beneficios: la inversión anunciada generará actividad y estimulará el PIB regional mientras duren las obras. Y la mejora ambiental que supone la renuncia al carbón como fuente energética supondrá mayor salud pública.