El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer en un desayuno informativo celebrado en Madrid que espera "que haya noticias positivas en los próximos meses" sobre la llegada de una inversión a Duro Felguera que mejore sus perspectivas financieras. "La empresa está buscando un socio industrial con la ayuda del Gobierno. Están mejorando los pedidos de la compañía, pero la referencia clave es que haya un socio industrial", señaló.

El líder del Gobierno regional también se refirió a la apertura del centro logístico de Amazon en el polígono industrial de Bobes (Siero), el cual, a su juicio, tendrá lugar "próximamente, en los próximos meses", pero sin dar más detalles.

Barbón admitió que "una cosa que agota mucho a los asturianos es que parece que no hay avances en algunos procesos de llegada de inversiones", aunque subrayó que "la estrategia de captación de inversiones del Principado ha atraído 800 millones de euros".

El incidente de Arcelor

El Presidente manifestó de nuevo su satisfacción por la ayuda de 460 millones de euros a Arcelor que el viernes aprobó la Comisión Europea, y explicó lo sucedido en esa atropellada jornada en la que el candidato del PP al Principado, Diego Canga, anticipó el visto bueno a la subvención. En Gijón, donde se encontraba presentando el PERTE de la descarbonización industrial, la ministra de Industria, Reyes Maroto, desmintió dicho anuncio solo una hora antes de que Bruselas lo ratificara.

"Yo le dije a la Ministra que en mi discurso iba a pedirle que apretara a la burocracia europea para que autorizaran la ayuda, y ella me dijo: ‘Lo van a anunciar hoy, pero no podemos decir nada porque en Bruselas sienta muy mal que otros lo hagan público antes que ellos’", relató. Sobre el inicial desmentido de Maroto a las palabras de Canga, Barbón dijo lo siguiente: "Yo creo que la Ministra intentó desviar la atención para que la Comisión no se sintiera molesta. En cualquier caso, yo no me enfadé, lo que me importa es que la ayuda se aprobó".