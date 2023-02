Acuerdo en la hostelería: así queda el salario de 25.000 asturianos tras 11 años sin firmar un convenio

Once años después, y tras muchos meses de negociaciones, la patronal y los sindicatos firmaron ayer el convenio de la hostelería de Asturias, sector que da trabajo a casi 25.000 personas en la región. El texto confirma a grandes rasgos lo pactado en el preacuerdo del pasado diciembre, con una subida salarial del 15% en los próximos cinco años: del 3,5% en 2023 y 2024, del 3% en 2025 y 2026, y del 2% en 2027. La firma formal del convenio entre las partes negociadoras tendrá lugar mañana.

La recta final del acuerdo se ha caracterizado por las discrepancias entre ambas partes sobre la manera de compensar la inflación sufrida en el último año. Finalmente, la paga extra se abonará en función de las horas trabajadas, tal como proponía la principal asociación hostelera, Otea, y rechazaban inicialmente los sindicatos.

"El acuerdo recoge todo lo que se había consensuado en diciembre. Únicamente se ha renunciado al pago lineal de 200 euros que reclamábamos, porque la patronal sostiene que desde el principio se ofreció una compensación proporcional a la jornada trabajada, y hemos concluido que eso no podía entorpecer la firma del convenio y que los trabajadores perciban cuanto antes una subida de sus salarios", explicaron fuentes sindicales presentes en la negociación. Los representantes de los trabajadores, aseguran, se sienten "satisfechos" por el pacto obtenido tras meses de negociación y ello a pesar de no lograr la reivindicación que dilató el acuerdo.

El acuerdo se cerró en torno a las 22.00 horas de ayer, después de tres horas de cruces de posturas entre los representantes de Otea –con su presidente, José Luis Álvarez Almeida, a la cabeza–, y miembros de los sindicatos mayoritarios, las federaciones de servicios de CC OO y UGT de Asturias. La cita tuvo lugar en una de las salas del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en el centro de Oviedo, pero no porque fuera necesaria una intermediación, sino sencillamente porque en la sede de CC OO, donde estaba prevista la cita como las anteriores ocasiones, no había espacio disponible.

Lo que no cambió con respecto a reuniones anteriores fue la manifestación de protesta del colectivo Hostelería en Lucha, surgido por su discrepancia con el preacuerdo logrado en diciembre. Así, mientras tenía lugar la reunión, una veintena de profesionales de dicha plataforma se manifestó frente a la sede del Sasec, con gritos como "¡En Semana Santa ni hoteles ni terrazas!" o "¡Si firmáis no nos representáis!".

Hostelería en Lucha amenaza con convocar huelgas los días 6 y 7 de abril para mostrar su disconformidad con el convenio. Aunque debe celebrar una asamblea para consultar las impresiones de sus miembros, el plan que se atisba es realizar movilizaciones al margen de los sindicatos. La mayoría de los miembros de esta plataforma trabaja en hoteles, por lo que su intención es conseguir apoyos suficientes entre las plantillas de distintos establecimientos, sobre todo en Oviedo y Gijón.

"Estamos ante un hecho que no se puede tolerar, no ya por los camareros y recepcionistas, sino por la sociedad asturiana. Firmar un convenio con pérdida de derechos sienta un precedente horrible", aseguró el portavoz de la plataforma, Guillermo Velat. "Sube el turismo, sube la ocupación hotelera, suben los precios, los restaurantes están de bote en bote, y todo eso no lo quieren repercutir en los trabajadores", reprochó.

Hostelería en Lucha reclamaba que los salarios aumenten este año al menos un 8,5%, de acuerdo con el IPC a cierre de 2022, y que se revise año por año. El convenio acordado ayer por Otea y sindicatos recoge un subida del 3,5% para este año.